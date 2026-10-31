EdF : Andy Diouf assume le pari raté de Zidane

Lucide, Andy Diouf admet que ses premiers pas en équipe de France n’ont pas été simples. Il faut dire que le sélectionneur Zinédine Zidane ne lui a pas facilité la tâche.

Ses mots ont été simples, a raconté le piston droit de l’Inter Milan à DAZN. Il m'a dit qu'il était content de me voir là, que je devais maintenant montrer mes qualités et jouer sans pression. » Andy Diouf n’est sans doute pas près d’oublier la récompense offerte par Zinédine Zidane. Le mois dernier, le nouveau sélectionneur lui a offert sa première convocation en équipe de France . Puis le successeur de Didier Deschamps a pris soin de le mettre en confiance à Clairefontaine. «, a raconté le piston droit de l’Inter Milan à DAZN.

Si Zinédine Zidane a tenté de rassurer le nouveau venu, c’est parce que l’ancien Lensois était là pour évoluer à un poste de latéral gauche totalement inédit pour lui. « Notre première discussion sur mon poste ? Elle est arrivée très vite, lors de la première ou la deuxième séance, s’est souvenu Andy Diouf. Il m'a dit qu'il avait vu de bonnes choses à l'Inter sur le côté droit mais qu'il aimerait bien m'essayer et me voir sur le côté gauche avec l'équipe de France. Ça s'est fait très vite. »

Lire aussi EdF : Kalulu dénonce la mauvaise image de Zidane

Le Nerazzurro n’a eu que quelques jours pour s’adapter. Résultat, ses deux performances face à la Belgique ont été insuffisantes. « Mes deux matchs ? C'est l'apprentissage du niveau international, tout va plus vite, il faut être concentré, a confié l’international tricolore. Mais j'en tire beaucoup de choses positives. » A commencer par sa nouvelle étiquette. « C'est un statut qui change, je dirais que ça apporte plus de confiance. Ça donne envie d'en faire plus pour aller chercher un rôle plus solide en club et continuer à être international », s’est projeté Andy Diouf, sans être certain de rester dans les plans de Zinédine Zidane.