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Christophe Pélissier

Pélissier au Havre, la rumeur enfle

Le Havre
parClaude Dautel
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Dans la foulée de l'annonce du limogeage de Didier Digard, on a appris également que Jean-Michel Roussier n'était plus le président du Havre. Mais, les propriétaires auraient déjà trouvé un nouvel entraîneur.
Le carton infligé par le Paris Saint-Germain au Havre, vendredi soir, a probablement été la goutte d'eau qui a fait déborser le vase pour Blue Crow Sports Group, le groupe américain qui possède le club doyen. En effet, dans un premier temps on a appris le limogeage de Didier Digard, l'entraîneur qui depuis deux ans faisait des miracles en réussissant à maintenir le HAC dans l'élite. Mais, avec deux points pris en neuf matchs, la situation semblait déjà très tendue et l'ancien coach de Nice a donc été sacrifié. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car quelques heures après ce départ de Didier Digard, on a appris que Jean-Michel Roussier, le président du club haut-normand, quittait également ses fonctions à la tête du club. Ancien patron de l'Olympique de Marseille et de Nancy, il avait rejoint Le Havre en 2022.

Pélissier en pole au Havre

Cet été, Demba Ba est arrivé au Havre afin de remplacer Mathieu Bodmer, parti à Caen, et il y a deux jours encore le président du HAC se réjouissait de cette collaboration à trois avec Ba et Digard. « On se voit tout le temps, on est très proches, on échange tout le temps. Demba comme moi sommes dans des fonctions différentes, et avons un objectif commun, qui est de faciliter la vie de Didier. On est chacun à notre place et on travaille à un but commun : tout faire pour lui rendre la vie facile. Parce que c'est extrêmement compliqué. Parce que le contexte en ce moment est particulièrement compliqué. Plus maintenant que jamais, c'est lui rendre la vie facile », avait précisé celui qui n'est donc plus le président du HAC. Désormais, les propriétaires américains sont donc en quête d'un entraîneur. Mais, selon Paris-Normandie, tous les chemins mènent à Christophe Pélissier. Ce dernier a lui aussi réussi des miracles avec l'AJ Auxerre avant de se faire débarquer par un propriétaire chinois.
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