OL : C’est décidé, Fonseca veut rentrer au Portugal

🚨 Negociações entre o Sporting CP e Paulo Fonseca têm avançado de forma positiva. O treinador português vê com bons olhos um regresso a Portugal e a dívida do Lyon ao Sporting, relativa à transferência de Afonso Moreira para o B.Leverkusen poderá ajudar a desbloquear o negócio.

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