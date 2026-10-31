OL : C’est décidé, Fonseca veut rentrer au Portugal

OL : C’est décidé, Fonseca veut rentrer au Portugal

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parEric Bethsy
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En pleine préparation du match face à Angers dimanche, Paulo Fonseca est annoncé proche de la sortie. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a donné son feu vert pour un transfert au Sporting Portugal.
Pour Paulo Fonseca, l’hypothèse d’une prolongation paraît désormais lointaine. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne devrait même pas terminer la saison et honorer la fin de son contrat actuel. Même s’il ne s’est pas encore exprimé sur son avenir, le Portugais semble se diriger vers un départ en pleine saison, et plus précisément vers le Sporting Portugal. La presse locale affirme que le club lisboète mène des discussions positives pour faire de Paulo Fonseca le successeur de Rui Borges, annoncé au bord du licenciement.

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Certains peuvent se demander pourquoi l’Olympique Lyonnais accepte d’envisager le départ de son coach à ce moment de la saison. Mais pour sa défense, le club rhodanien se retrouve confronté aux envies d’ailleurs du technicien. Le journaliste Flavio Costa affirme que Paulo Fonseca valide l’idée d’un retour dans son pays. Dans les jours ou semaines à venir, il ne serait pas étonnant d’apprendre que l’ancien entraîneur du FC Porto a trouvé un accord avec le Sporting Portugal qui doit également s’entendre avec l’Olympique Lyonnais.
A ce sujet, la source confirme que la dette de Lyon peut faciliter l’opération. Le pensionnaire de Ligue 1, qui avait accordé aux Lisboètes 20% sur la plus-value du futur transfert d’Afonso Moreira, n’a pas encore versé les 5,5 millions d’euros prévus après la signature de l'ailier au Bayer Leverkusen cet été. La somme pourrait donc permettre de financer l’arrivée de Paulo Fonseca au Sporting Portugal. En attendant, le coach passé par Lille doit rester concentré sur le quotidien des Gones. Son éventuel départ interviendrait lors de la prochaine trêve internationale, soit après les matchs contre Angers, la Real Sociedad en Ligue Europa et le Stade Brestois.
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