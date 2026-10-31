OL : C’est décidé, Fonseca veut rentrer au Portugal

mico378631 octobre 2026 à 20:53+ 641 Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.
Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.
Primo, Cherki n'a pas envie d'aller au PSG et ce club prend ses désirs pour des réalités. Gratuit non mais...
Attendons !Il est revenu à un bon niveau mais il faut qu'il confirme
Encore
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|N
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|1
|21
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|6
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🚨 Negociações entre o Sporting CP e Paulo Fonseca têm avançado de forma positiva. O treinador português vê com bons olhos um regresso a Portugal e a dívida do Lyon ao Sporting, relativa à transferência de Afonso Moreira para o B.Leverkusen poderá ajudar a desbloquear o negócio.