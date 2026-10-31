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Le Havre confirme la démission de son président

Le Havre
parClaude Dautel
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Dans un long communiqué, les propriétaires du club du Havre ont confirmé la démission de Jean-Michel Roussier et le limogeage de Didier Digard.
« À la suite d’une réunion, tenue ce jour, les membres du board de Blue Crow Sports Group, propriétaire du Havre Athletic Club, ont accepté le principe de la démission de M. Jean-Michel Roussier de son poste de Président. Cette démission sera présentée et actée ce jeudi 5 novembre lors du Conseil d’Administration du HAC. Blue Crow Sports Group remercie M. Jean-Michel Roussier pour son implication, son professionnalisme et son engagement au service du club.
Dès lors, Yacine Alaoui assumera pleinement ses fonctions de Directeur Général, sous la responsabilité directe des membres du Conseil d’Administration du HAC. Il aura sous sa supervision l’ensemble des activités du club, administratives et sportives. Un nouveau Président-Directeur Général sera officiellement nommé très prochainement.
Par ailleurs, le Havre Athletic Club a notifié à son entraîneur, Didier Digard, sa mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure en cours et dans l’attente de décisions à venir. Le club a nommé Jaïr Karam, actuel directeur du centre de formation, entraîneur par intérim pour prendre la tête de son équipe première et ce dès lundi 2 novembre, pour la reprise de l’entraînement », indique le club normand, lequel ne compte que deux points après neuf matchs de Ligue 1.
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