OL : Paulo Fonseca convoque un groupe avec des surprises

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parClaude Dautel
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L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a réservé quelques surprises dans le groupe qu'il a convoqué pour le match de dimanche face au SCO Angers.
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