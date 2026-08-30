PSG : Un nouveau départ surprise se prépare

Le PSG sera encore actif en cette fin de mercato. Le jeune Quentin Ndjantou pourrait notamment aller voir ailleurs...

Le Paris Saint-Germain a encore pas mal de travail en cette fin de mercato. Deux joueurs offensifs vont quitter le navire : Ibrahim Mbaye, qui va rejoindre Aston Villa, et Bradley Barcola, en partance pour Liverpool. Il se dit que le PSG souhaiterait tenter le recrutement d'au moins un nouveau joueur offensif afin de compenser ces départs. Dans les prochaines heures, les champions d'Europe pourraient également négocier l'avenir de joueurs en manque de temps de jeu. Quentin Ndjantou est notamment concerné, lui qui pourrait aller gagner de l'expérience ailleurs cette saison.

Ndjantou sur le départ du PSG, c'est l'heure du choix

D'après les derniers échos de PSGInside-Actus, le jeune attaquant du PSG est en effet tenté par une offre venue d'Allemagne. Il s'agirait d'un prêt dans un club de Bundesliga. Tout semble ouvert pour un joueur qui sait qu'il devra lutter pour obtenir du temps de jeu s'il souhaite poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. À noter que le nom du club allemand n'a pas filtré, mais que le Bayer Leverkusen et Leipzig étaient récemment intéressés par le profil de Quentin Ndjantou. De belles destinations pour un jeune joueur à la recherche de temps de jeu.

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La tension commence en tout cas à monter dans la capitale en cette fin de mercato estival. Pas mal de mouvements sont en préparation et des surprises ne sont pas à écarter. Des choix forts devront en tout cas être faits pour le bien du collectif de Luis Enrique, qui peine à trouver son rythme de croisière en ce début de saison, ce qui était prévisible au vu du retard pris dans la préparation estivale du fait de la dernière Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.