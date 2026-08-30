Loin de l’OM, Balerdi va enfin exploser

Leonardo Balerdi n'est plus un joueur de l'OM. L'Argentin a rejoint les rangs de l'AS Roma. Et beaucoup croient désormais en lui pour sa nouvelle aventure en Italie.

L' Olympique de Marseille doit plus que jamais vendre cet été lors du mercato . Leonardo Balerdi, poussé vers la sortie, a rejoint l'AS Roma ces dernières heures. Une belle destination pour le défenseur central, qui va pouvoir relancer sa carrière dans un club huppé et qui évoluera cette saison en Ligue des champions. Balerdi met donc fin à une aventure chargée en émotions à Marseille, entre coups d'éclat et déceptions. Pour Walid Acherchour, l'optimisme est de mise après la signature de l'Argentin à Rome, un club qui pourrait parfaitement lui convenir à l'avenir.

Balerdi enfin totalement heureux loin de l'OM ?

« Joueur clivant, courageux, joueur brillant, joueur exaspérant, l’un des plus gros débats édito pour un joueur de Marseille. Il n’a jamais laissé insensible. Sa meilleure version : demi de l'Europa League dans une équipe morte. Triste fin, mais comme beaucoup, il sera meilleur ailleurs qu’à l’OM. » Sur son compte X, le consultant a en effet donné son avis en quelques lignes sur la récente signature du joueur de 27 ans en Serie A

Leonardo Balerdi va désormais devoir rapidement s'acclimater à sa nouvelle équipe. Mais, comme le souligne Walid Acherchour, les anciens de l'OM reprennent bien souvent des couleurs loin de la cité phocéenne. On peut par exemple citer ces derniers mois Jonathan Rowe, Amar Dedic, Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye.

À noter que Leonardo Balerdi retrouvera notamment, en Ligue des champions, un club français, à savoir le Paris Saint-Germain. De quoi certainement lui donner envie de se montrer avec une équipe qui paraît plus armée que l'Olympique de Marseille pour faire tomber les doubles champions d'Europe en titre.