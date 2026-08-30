Loin de l’OM, Balerdi va enfin exploser

Juste comme ça... l'OM a payé dans les 40m cette année en transfert, sans avoir recruté
Lens avait 100M de budget, l OM près de 260M, il y a rien qui te choque ? C est ça que tu devrais te poser comme question... L un termine 5eme du championnat, bientot 15ans sans trophees, l autre prend la 2eme place du championnat et 2 trophées... Si ça peut te réconforter de dire que tout est de la faute du PSG, que c est le PSG qui est la cause de la mauvaise gestion de ton club plutôt que Longoria; que la baisse des droits TV est du fait du PSG plutot que la mauvaise gestion des diffuseurs par la Ligue, grand bien te fasse, j espère pour toi que ça te fera la saison, ça a l air mal parti ...
Au moins ça apprendra à dijaya et Raymond l'humilité et le respect du jeu et des adversaires
Je pense qu il va exploser.. on en reparle dans quelques mois
Qu'il explose, y'a aucun pb. Ça sera bon pour lui et pour l'OM puisque la Roma sans doute l'achètera .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
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|1
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|2
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|4
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|1
|6
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|1
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|1
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|2
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|2
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|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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