Loin de l’OM, Balerdi va enfin exploser

Loin de l’OM, Balerdi va enfin exploser

OM30 août , 18:30
parHadrien Rivayrand
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Leonardo Balerdi n'est plus un joueur de l'OM. L'Argentin a rejoint les rangs de l'AS Roma. Et beaucoup croient désormais en lui pour sa nouvelle aventure en Italie.
L'Olympique de Marseille doit plus que jamais vendre cet été lors du mercato. Leonardo Balerdi, poussé vers la sortie, a rejoint l'AS Roma ces dernières heures. Une belle destination pour le défenseur central, qui va pouvoir relancer sa carrière dans un club huppé et qui évoluera cette saison en Ligue des champions. Balerdi met donc fin à une aventure chargée en émotions à Marseille, entre coups d'éclat et déceptions. Pour Walid Acherchour, l'optimisme est de mise après la signature de l'Argentin à Rome, un club qui pourrait parfaitement lui convenir à l'avenir.

Balerdi enfin totalement heureux loin de l'OM ? 

Sur son compte X, le consultant a en effet donné son avis en quelques lignes sur la récente signature du joueur de 27 ans en Serie A : « Joueur clivant, courageux, joueur brillant, joueur exaspérant, l’un des plus gros débats édito pour un joueur de Marseille. Il n’a jamais laissé insensible. Sa meilleure version : demi de l'Europa League dans une équipe morte. Triste fin, mais comme beaucoup, il sera meilleur ailleurs qu’à l’OM. »

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Leonardo Balerdi va désormais devoir rapidement s'acclimater à sa nouvelle équipe. Mais, comme le souligne Walid Acherchour, les anciens de l'OM reprennent bien souvent des couleurs loin de la cité phocéenne. On peut par exemple citer ces derniers mois Jonathan Rowe, Amar Dedic, Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye.
À noter que Leonardo Balerdi retrouvera notamment, en Ligue des champions, un club français, à savoir le Paris Saint-Germain. De quoi certainement lui donner envie de se montrer avec une équipe qui paraît plus armée que l'Olympique de Marseille pour faire tomber les doubles champions d'Europe en titre.
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Juste comme ça... l'OM a payé dans les 40m cette année en transfert, sans avoir recruté

L’OM officialise le départ de Leonardo Balerdi

Lens avait 100M de budget, l OM près de 260M, il y a rien qui te choque ? C est ça que tu devrais te poser comme question... L un termine 5eme du championnat, bientot 15ans sans trophees, l autre prend la 2eme place du championnat et 2 trophées... Si ça peut te réconforter de dire que tout est de la faute du PSG, que c est le PSG qui est la cause de la mauvaise gestion de ton club plutôt que Longoria; que la baisse des droits TV est du fait du PSG plutot que la mauvaise gestion des diffuseurs par la Ligue, grand bien te fasse, j espère pour toi que ça te fera la saison, ça a l air mal parti ...

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Au moins ça apprendra à dijaya et Raymond l'humilité et le respect du jeu et des adversaires

Loin de l’OM, Balerdi va enfin exploser

Je pense qu il va exploser.. on en reparle dans quelques mois

Loin de l’OM, Balerdi va enfin exploser

Qu'il explose, y'a aucun pb. Ça sera bon pour lui et pour l'OM puisque la Roma sans doute l'achètera .

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