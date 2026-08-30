0,5 ME pour un joueur oublié, bonne nouvelle à l’OL

L'OL a vu pas mal de joueurs passer dans ses rangs ces dernières semaines. Kenny Tete, qui a quitté le club rhodanien en 2020, pourrait d'ailleurs encore rapporter à son ancienne équipe.

L' Olympique Lyonnais doit encore composer avec des contraintes financières importantes. D'ailleurs, les Gones devront certainement faire de nouveaux sacrifices sur le marché des transferts d'ici à sa clôture, mardi. La direction lyonnaise est à la recherche de la moindre rentrée d'argent. Et l'une d'elles pourrait bien venir d'Angleterre, dans le cadre d'un deal entre Fulham et Everton concernant Kenny Tete, qui a quitté le club en 2020.

Tete pourrait faire le bonheur de l'OL

Selon les informations de la presse anglaise, l'international néerlandais va prendre la direction d'Everton dans les prochaines heures. Un deal qui sera suivi de près par l'OL. Car, comme le rappelle le compte X Gones Radio, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient négocié une clause de 10 % sur la partie d'un futur transfert de Tete dépassant les 10 millions d'euros.

Ce qui veut dire par exemple que si le club londonien cédait Tete à 15 millions d'euros, Lyon gagnerait 10 % des 5 millions dépassant le seuil, soit 500 000 euros. Reste donc à connaître le montant définitif que déboursera Everton pour s'attacher les services du natif d'Amsterdam. Ce serait en tout cas une belle surprise pour la direction de l'Olympique Lyonnais en cette fin de mercato estival.