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0,5 ME pour un joueur oublié, bonne nouvelle à l’OL

OL30 août , 18:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL a vu pas mal de joueurs passer dans ses rangs ces dernières semaines. Kenny Tete, qui a quitté le club rhodanien en 2020, pourrait d'ailleurs encore rapporter à son ancienne équipe.
L'Olympique Lyonnais doit encore composer avec des contraintes financières importantes. D'ailleurs, les Gones devront certainement faire de nouveaux sacrifices sur le marché des transferts d'ici à sa clôture, mardi. La direction lyonnaise est à la recherche de la moindre rentrée d'argent. Et l'une d'elles pourrait bien venir d'Angleterre, dans le cadre d'un deal entre Fulham et Everton concernant Kenny Tete, qui a quitté le club en 2020.

Tete pourrait faire le bonheur de l'OL 

Selon les informations de la presse anglaise, l'international néerlandais va prendre la direction d'Everton dans les prochaines heures. Un deal qui sera suivi de près par l'OL. Car, comme le rappelle le compte X Gones Radio, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient négocié une clause de 10 % sur la partie d'un futur transfert de Tete dépassant les 10 millions d'euros.
Ce qui veut dire par exemple que si le club londonien cédait Tete à 15 millions d'euros, Lyon gagnerait 10 % des 5 millions dépassant le seuil, soit 500 000 euros. Reste donc à connaître le montant définitif que déboursera Everton pour s'attacher les services du natif d'Amsterdam. Ce serait en tout cas une belle surprise pour la direction de l'Olympique Lyonnais en cette fin de mercato estival.

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Paulo Fonseca a de son côté hâte que le marché se termine, lui qui sait qu'il pourrait encore perdre Pavel Sulc ou encore Malick Fofana. Deux joueurs très importants sur le terrain pour l'entraîneur portugais, qui vient de connaître, avec ses joueurs, une semaine noire, entre une élimination en barrage qualificatif de Ligue des champions contre Fenerbahçe et un match nul en Ligue 1 face au Havre. Une fois le mercato clôturé, tout le monde pourra de nouveau aller dans le même sens à Lyon. C'est le souhait d'un Fonseca de plus en plus critiqué dans le Rhône.
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