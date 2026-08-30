L’OM rêve de six départs d’ici mardi

Le dégraissage continue à l'OM, qui risque de continuer de maigrir si les dirigeants atteignent leurs objectifs d'ici à mardi soir et la fin du mercato.

Rarement un mercato aura semblé aussi long aux supporters de l’OM. Ces derniers voient les rumeurs fourmiller ces dernières semaines, mais uniquement pour les départs de leurs joueurs. Malgré les nombreuses ventes déjà réalisées, les retours de prêts et les départs libres, la masse salariale est toujours trop volumineuse aux yeux de Frank McCourt, qui n’a jamais été aussi présent dans un été marseillais depuis son rachat du club.

A deux jours de la fin du mercato, le compte Massilia Zone fait le point sur l’effectif actuel. Il y a des joueurs, en raison d’absence de valeur marchande et de salaire trop imposants, qui ne pourront pas quitter l’OM. D’autres qui devraient tout de même composer l’effectif de Bruno Genesio pour cette saison qui s’annonce compliquée. Mais il reste six éléments qui sont invités à se trouver un nouveau club dans les prochaines heures.

Il s’agit de Derek Cornelius, Ulisses Garcia, Emerson Palmieri, Pierre-Emile Hojbjerg, Igor Paixao et Neal Maupay. L’OM ne se donne aucune limite pour faire partie ces joueurs, et serait même prêt à résilier le contrat d’Emerson Palmieri, qui est pourtant un titulaire difficilement discutable, pour faire la simple économie de son salaire.

Autant dire que, outre le match à Monaco de dimanche soir, la fin de mercato risque d’être compliquée pour l’OM et ses supporters, qui doivent se demander encore ce qu’il va leur tomber sur la tête d’ici mardi. Dans le sens inverse, le message est passé, et il semble peu probable de voir des arrivées avant la fin du mercato, à moins d’une cascade de ventes encore plus importante que prévue.