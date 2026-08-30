L’OM rêve de six départs d’ici mardi

L’OM rêve de six départs d’ici mardi

OM30 août , 17:00
parGuillaume Conte
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Le dégraissage continue à l'OM, qui risque de continuer de maigrir si les dirigeants atteignent leurs objectifs d'ici à mardi soir et la fin du mercato.
Rarement un mercato aura semblé aussi long aux supporters de l’OM. Ces derniers voient les rumeurs fourmiller ces dernières semaines, mais uniquement pour les départs de leurs joueurs. Malgré les nombreuses ventes déjà réalisées, les retours de prêts et les départs libres, la masse salariale est toujours trop volumineuse aux yeux de Frank McCourt, qui n’a jamais été aussi présent dans un été marseillais depuis son rachat du club.
A deux jours de la fin du mercato, le compte Massilia Zone fait le point sur l’effectif actuel. Il y a des joueurs, en raison d’absence de valeur marchande et de salaire trop imposants, qui ne pourront pas quitter l’OM. D’autres qui devraient tout de même composer l’effectif de Bruno Genesio pour cette saison qui s’annonce compliquée. Mais il reste six éléments qui sont invités à se trouver un nouveau club dans les prochaines heures.
Il s’agit de Derek Cornelius, Ulisses Garcia, Emerson Palmieri, Pierre-Emile Hojbjerg, Igor Paixao et Neal Maupay. L’OM ne se donne aucune limite pour faire partie ces joueurs, et serait même prêt à résilier le contrat d’Emerson Palmieri, qui est pourtant un titulaire difficilement discutable, pour faire la simple économie de son salaire.
Autant dire que, outre le match à Monaco de dimanche soir, la fin de mercato risque d’être compliquée pour l’OM et ses supporters, qui doivent se demander encore ce qu’il va leur tomber sur la tête d’ici mardi. Dans le sens inverse, le message est passé, et il semble peu probable de voir des arrivées avant la fin du mercato, à moins d’une cascade de ventes encore plus importante que prévue.

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Le mercato du PSG, Luis Enrique va être déçu

Déçu si pas g.doué....bon il reste tomas ajauro du benfica mais souvent blessé....et un attaquant ! Avec 360 bar de vente on peut ...j aime bien alvarez mais il va sûrement prendre la direction d arsenal

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Juste comme ça... l'OM a payé dans les 40m cette année en transfert, sans avoir recruté

L’OM officialise le départ de Leonardo Balerdi

Lens avait 100M de budget, l OM près de 260M, il y a rien qui te choque ? C est ça que tu devrais te poser comme question... L un termine 5eme du championnat, bientot 15ans sans trophees, l autre prend la 2eme place du championnat et 2 trophées... Si ça peut te réconforter de dire que tout est de la faute du PSG, que c est le PSG qui est la cause de la mauvaise gestion de ton club plutôt que Longoria; que la baisse des droits TV est du fait du PSG plutot que la mauvaise gestion des diffuseurs par la Ligue, grand bien te fasse, j espère pour toi que ça te fera la saison, ça a l air mal parti ...

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Au moins ça apprendra à dijaya et Raymond l'humilité et le respect du jeu et des adversaires

Loin de l’OM, Balerdi va enfin exploser

Je pense qu il va exploser.. on en reparle dans quelques mois

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