L’OM rêve de six départs d’ici mardi

Déçu si pas g.doué....bon il reste tomas ajauro du benfica mais souvent blessé....et un attaquant ! Avec 360 bar de vente on peut ...j aime bien alvarez mais il va sûrement prendre la direction d arsenal
Juste comme ça... l'OM a payé dans les 40m cette année en transfert, sans avoir recruté
Lens avait 100M de budget, l OM près de 260M, il y a rien qui te choque ? C est ça que tu devrais te poser comme question... L un termine 5eme du championnat, bientot 15ans sans trophees, l autre prend la 2eme place du championnat et 2 trophées... Si ça peut te réconforter de dire que tout est de la faute du PSG, que c est le PSG qui est la cause de la mauvaise gestion de ton club plutôt que Longoria; que la baisse des droits TV est du fait du PSG plutot que la mauvaise gestion des diffuseurs par la Ligue, grand bien te fasse, j espère pour toi que ça te fera la saison, ça a l air mal parti ...
Au moins ça apprendra à dijaya et Raymond l'humilité et le respect du jeu et des adversaires
Je pense qu il va exploser.. on en reparle dans quelques mois
|Équipe
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|3
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|2
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❗️Point sur l’effectif de l’OM au 30 août 2026 : Gerónimo Rulli : DÉPART ✈️ Jeffrey De Lange : RESTE ✅ Théo Vermot : RESTE ✅ Facundo Medina : DÉPART ✈️ Leonardo Balerdi : DÉPART ✈️ Derek Cornelius : LISTÉ 🛍️ CJ Egan-Riley : RESTE ✅ Bamo Meïté : RESTE ✅ Benjamin Pavard :