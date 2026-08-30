Le mercato du PSG, Luis Enrique va être déçu

La défense du PSG ne donne pas satisfaction pour le moment, et Luis Enrique aimerait bien un apport dans ce secteur de jeu. Cela n'en prend pas la direction.

Il n’y a pas beaucoup de mouvements attendus dans le sens des arrivées en cette fin de mercato du PSG. Et pourtant, Luis Enrique, qui n’est pas spécialement un entraineur qui réclame des recrues à tout va, ne serait pas contre un ajout qu’il juge important. Selon L’Equipe, l’entraineur espagnol aimerait un défenseur central supplémentaire. Le début de saison d’Ilya Zabarnyi ne va probablement pas le rassurer sur son potentiel dans ce secteur de jeu. Et après quatre matchs, Paris a déjà encaissé six buts, dont deux par rencontre sur les deux dernières sorties à Rennes et à Lille.

Javi Rodriguez, pas d'offre de la part du PSG

La charnière composée de Marquinhos et Pacho a donné des garanties, même si le Brésilien ne rajeunit pas et avait été ménagé une bonne partie de la saison dernière. Pour le moment, les solutions sont peu nombreuses à ce poste, avec aucune arrivée et aucun départ au niveau de la charnière. Lucas Hernandez peut rendre des services, sachant qu’il y a un embouteillage à gauche, mais Nuno Mendes a été longuement suspendu et Lucas Digne ne donne visiblement pas satisfaction à Luis Enrique en ce début de saison.

Aux yeux des supporters, il va devenir vital de recruter un joueur à ce poste. Mais les rumeurs sont rares sur une éventuelle arrivée, alors qu’il reste désormais 48 heures pour boucler une signature à ce poste. La piste menant à Javi Rodriguez n’a pas été suivie, le Celta Vigo n’ayant pour le moment reçu aucune offre de la part du Paris SG.

L’inquiétude de Luis Enrique est donc légitime, car une saison est longue, et une blessure de l’un des deux titulaires du poste dans la charnière laisserait le PSG dans une situation très inquiétante. Lucas Beraldo peut également rendre des services, mais le Brésilien n’est plus vraiment considéré comme un défenseur central aux yeux de son entraineur.