PSG : Un joueur balance sur Luis Enrique

Marco Asensio n'est plus un joueur du PSG depuis l'été dernier. L'Espagnol aurait aimé que les choses se finissent différemment avec le club de la capitale française.

Le Paris Saint-Germain a récemment fait partir de nombreux joueurs de son effectif. Luis Enrique voulait un groupe de joueurs réduit. Ainsi, Marco Asensio a été poussé vers la sortie. L'Espagnol a dans un premier temps été prêté à Aston Villa avant de partir définitivement du côté de Fenerbahce l'été passé. L'ancien du Real Madrid veut avant tout reprendre du plaisir et se sentir important dans une équipe. Au PSG , Marco Asensio a très bien commencé son aventure avant de peu à peu perdre du crédit aux yeux de Luis Enrique. Et il a toujours du mal à comprendre la raison...

Asensio n'a pas digéré son départ du PSG

Lors d'une interview accordée à Marca, le joueur de 29 ans a en effet indiqué concernant son départ du PSG et sa mise à l'écart par Enrique : « Du jour au lendemain, je suis tombé en disgrâce auprès de l'entraîneur. (...) Honnêtement, à ma connaissance, il ne s'est rien passé. Peut-être que lui pourra répondre à cette question. Je connais très bien Luis Enrique. (...) Je ne veux pas le prendre personnellement, car c'est déjà arrivé avec d'autres joueurs, des membres de son staff. C'est le genre de personne à agir ainsi et je n'en dirai pas plus. Pour ma part, je ne lui en tiens pas rigueur. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans le monde du football professionnel, c'est tout ».

Marco Asensio a donc décidé de continuer sa carrière en Turquie. Il espère se mettre suffisamment en valeur pour avoir une chance de prendre part à la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne. Mais rien n'est gagné pour lui à l'heure actuelle. De son côté, Luis Enrique poursuit son chemin au PSG, quitte à se faire des ennemis. Récemment, c'est aussi Gianluigi Donnarumma qui partait en froid avec l'ancien du Barça.