PSG : A contre-cœur, Luis Enrique fait un cadeau à son groupe

Déçu de la prestation de son équipe battue à Monaco (1-0) samedi, Luis Enrique a quand même récompensé ses joueurs. L’entraîneur du Paris Saint-Germain leur avait promis trois jour de repos avant de se lancer dans la préparation du match contre le Stade Rennais samedi.

Si le Paris Saint-Germain montre deux visages bien différents cette saison, ce n’est pas du tout la consigne de Luis Enrique. L’entraîneur parisien, satisfait du niveau affiché face à Tottenham (5-3) mercredi en Ligue des Champions, n’a pas reconnu son équipe trois jours plus tard. La défaite à Monaco représente à ses yeux la pire performance du champion d’Europe cette saison.

« Il faut revoir le match pour analyser ce qu'on a fait. C'est un match avec plein d'imprécisions, commentait l’Espagnol après la rencontre. Aucune des deux équipes n'a joué à très haut niveau. Ils ont mieux joué que nous, ça a été difficile au début du match. C'est difficile d'avoir de la continuité quand tu fais des erreurs individuelles. C'est notre plus mauvais match de la saison. Ce serait très facile de dire que mon équipe était fatiguée. Tu dois chercher à performer tous les jours. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Monaco non plus, mais ils ont mérité plus que nous. Ça a été une mauvaise soirée pour nous, très mauvaise. »

Les Parisiens au repos

Il n’empêche que le groupe profite d’une belle récompense cette semaine. Selon nos confrères du Parisien, tout l’effectif bénéficie de trois jours de repos. Le prochain entraînement n’est prévu que mercredi après-midi. Le quotidien régional précise bien que Luis Enrique avait pris cette décision avant le déplacement à Monaco. On peut penser que le technicien n’aurait pas été aussi généreux s’il avait concocté le programme après le match. Les joueurs ne s’en plaindront pas et en profiteront pour récupérer avant la réception de Rennes samedi. Car contrairement à ce qu’il affirme devant les médias, le coach francilien a senti de la fatigue en Principauté.