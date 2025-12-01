PSG : A contre-cœur, Luis Enrique fait un cadeau à son groupe

ICONSPORT_273046_0051
Déçu de la prestation de son équipe battue à Monaco (1-0) samedi, Luis Enrique a quand même récompensé ses joueurs. L’entraîneur du Paris Saint-Germain leur avait promis trois jour de repos avant de se lancer dans la préparation du match contre le Stade Rennais samedi.
Si le Paris Saint-Germain montre deux visages bien différents cette saison, ce n’est pas du tout la consigne de Luis Enrique. L’entraîneur parisien, satisfait du niveau affiché face à Tottenham (5-3) mercredi en Ligue des Champions, n’a pas reconnu son équipe trois jours plus tard. La défaite à Monaco représente à ses yeux la pire performance du champion d’Europe cette saison.
« Il faut revoir le match pour analyser ce qu'on a fait. C'est un match avec plein d'imprécisions, commentait l’Espagnol après la rencontre. Aucune des deux équipes n'a joué à très haut niveau. Ils ont mieux joué que nous, ça a été difficile au début du match. C'est difficile d'avoir de la continuité quand tu fais des erreurs individuelles. C'est notre plus mauvais match de la saison. Ce serait très facile de dire que mon équipe était fatiguée. Tu dois chercher à performer tous les jours. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Monaco non plus, mais ils ont mérité plus que nous. Ça a été une mauvaise soirée pour nous, très mauvaise. »

Les Parisiens au repos

Il n’empêche que le groupe profite d’une belle récompense cette semaine. Selon nos confrères du Parisien, tout l’effectif bénéficie de trois jours de repos. Le prochain entraînement n’est prévu que mercredi après-midi. Le quotidien régional précise bien que Luis Enrique avait pris cette décision avant le déplacement à Monaco. On peut penser que le technicien n’aurait pas été aussi généreux s’il avait concocté le programme après le match. Les joueurs ne s’en plaindront pas et en profiteront pour récupérer avant la réception de Rennes samedi. Car contrairement à ce qu’il affirme devant les médias, le coach francilien a senti de la fatigue en Principauté.

Ligue 1

06 décembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Rennes
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

