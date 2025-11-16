PSG : Un génie de 17 ans renfort surprise de Paris

La récente cascade de blessures au PSG a mis en lumière les manques dans l'effectif parisien. C'est surtout le cas dans le secteur offensif, obligeant Luis Campos à activer ses réseaux en janvier. Un jeune ailier brésilien est notamment dans son viseur.

Si Luis Enrique aime bricoler des onze étonnants, les dernières semaines l'ont forcé à être imaginatif au Paris Saint-Germain . En attaque, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué se sont succédés à l'infirmerie. Les jeunes Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu ont enchaîné les titularisations à différents postes tout comme le Sud-Coréen Kang-In Lee. Plus que jamais, le PSG aurait bien besoin d'attirer un ailier supplémentaire au mercato . Luis Campos s'est déjà mis au travail avec une piste aussi méconnue que séduisante.

La coqueluche brésilienne de l'Europe au PSG ?

Le conseiller sportif du PSG ne vise pas un élément expérimenté mais plutôt un jeune talent brésilien de 17 ans seulement. Il s'agit d'un certain Ryan Roberto selon les informations du journaliste Fabricio Lopes du quotidien local O Dia. Les Parisiens suivent de très près l'ailier gauche de Flamengo. S'il n'est pas très connu en France, cet attaquant l'est beaucoup plus des recruteurs européens. Nombreux sont les clubs à s'être penchés sur son cas.

L'été dernier, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam sont venus aux renseignements pour un joueur qui n'a même pas encore effectué ses débuts avec l'équipe professionnelle. Ryan Roberto s'est contenté de participer à certains entraînements avec les A de Flamengo et de jouer avec les U20 du club carioca. Le PSG a de réelles chances dans ce dossier. Les Parisiens font confiance aux jeunes talents depuis l'arrivée de Luis Enrique. De plus, les Brésiliens se sentent souvent bien à Paris comme par exemple Neymar... l'idole de jeunesse de Ryan Roberto justement.