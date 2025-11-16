imagem-do-whatsapp-de-2025-07-11-a-s-19.19.33-e23c1805
Ryan Roberto - DR

PSG : Un génie de 17 ans renfort surprise de Paris

PSG16 nov. , 8:00
parMehdi Lunay
La récente cascade de blessures au PSG a mis en lumière les manques dans l'effectif parisien. C'est surtout le cas dans le secteur offensif, obligeant Luis Campos à activer ses réseaux en janvier. Un jeune ailier brésilien est notamment dans son viseur.
Si Luis Enrique aime bricoler des onze étonnants, les dernières semaines l'ont forcé à être imaginatif au Paris Saint-Germain. En attaque, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué se sont succédés à l'infirmerie. Les jeunes Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu ont enchaîné les titularisations à différents postes tout comme le Sud-Coréen Kang-In Lee. Plus que jamais, le PSG aurait bien besoin d'attirer un ailier supplémentaire au mercato. Luis Campos s'est déjà mis au travail avec une piste aussi méconnue que séduisante.

La coqueluche brésilienne de l'Europe au PSG ?

Le conseiller sportif du PSG ne vise pas un élément expérimenté mais plutôt un jeune talent brésilien de 17 ans seulement. Il s'agit d'un certain Ryan Roberto selon les informations du journaliste Fabricio Lopes du quotidien local O Dia. Les Parisiens suivent de très près l'ailier gauche de Flamengo. S'il n'est pas très connu en France, cet attaquant l'est beaucoup plus des recruteurs européens. Nombreux sont les clubs à s'être penchés sur son cas.
L'été dernier, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam sont venus aux renseignements pour un joueur qui n'a même pas encore effectué ses débuts avec l'équipe professionnelle. Ryan Roberto s'est contenté de participer à certains entraînements avec les A de Flamengo et de jouer avec les U20 du club carioca. Le PSG a de réelles chances dans ce dossier. Les Parisiens font confiance aux jeunes talents depuis l'arrivée de Luis Enrique. De plus, les Brésiliens se sentent souvent bien à Paris comme par exemple Neymar... l'idole de jeunesse de Ryan Roberto justement.
Derniers commentaires

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Pitié ,pas ce con

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !

