PSG : Un gardien surprise recruté à Paris cet hiver

Le PSG a tout chamboulé au poste de gardien de but cet été avec la signature de Lucas Chevalier et le départ de Gianluigi Donnarumma. Mais les grandes manoeuvres ne sont peut-être pas terminées.

Le Paris Saint-Germain a fait un choix fort lors du précédent mercato en actant le départ de Gianluigi Donnarumma et en recrutant Lucas Chevalier pour le remplacer. L’international français peine à convaincre pour l’instant, mais il conserve une confiance totale de la part de Luis Enrique et Luis Campos. De son côté, le numéro deux Matvey Safonov perd patience . Le gardien russe n’a pas du tout de temps de jeu depuis le début de la saison et trouve le temps long, au point d’envisager un départ dès le mois de janvier.

Un scénario de plus en plus probable selon les informations du compte PSG Inside Actu. Mais alors que l’on pouvait penser qu’un potentiel départ de Matvey Safonov serait compensé en interne par la promotion du jeune gardien italien Renato Marin en tant que numéro deux, ce ne sera pas le cas. « En cas de départ de Safonov, le PSG ne compte pas faire de Marin son n°2. Le club explore d’autres pistes pour concurrencer Chevalier ou être le second gardien. Une touche venue du Portugal, dont le nom n’a pas filtré, serait étudiée pour ce mercato d’hiver » a publié sur X le compte spécialisé.

Chez les supporters parisiens, le nom de Diogo Costa revient avec insistance même si un départ du capitaine du FC Porto en cours de saison apparaît pour l’instant comme improbable, surtout pour venir au Paris Saint-Germain à 26 ans comme doublure de Lucas Chevalier. Une chose semble en tout cas certaine, le champion d’Europe en titre ne semble pas prêt à se séparer de Matvey Safonov sans avoir l’assurance de pouvoir recruter un autre gardien. Un signal négatif envoyé à l’encontre de Renato Marin, recruté en tant que joueur libre en provenance de l’AS Roma cet été et qui assure pour le moment le rôle de numéro trois dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG.