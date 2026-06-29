PSG : Un gardien italien à zéro euro signe à Paris

Il va y avoir du mouvement chez les gardiens au PSG cet été. Renato Marin va être prêté au Portugal et pour remplacer son numéro 3, le club de la capitale a trouvé son bonheur en Italie.

Fabrizio Romano annonce en ce début de semaine un « Here we go » pour la signature d’Alessandro Longoni au Paris Saint-Germain. Le jeune gardien de 17 ans arrive librement en provenance de l’AC Milan. Au PSG, il va remplacer numériquement Renato Marin. Le jeune gardien espagnol va poursuivre sa carrière au Portugal dans le cadre d’un prêt.

Le dossier Longoni, dont l’arrivée à Paris est actée, n’est donc pas liée à un potentiel départ de Lucas Chevalier. En cas de départ de l’ancien gardien de Lille, Luis Campos et Luis Enrique se mettront à la recherche d’un portier plus expérimenté capable de doubler le poste de Matvey Safonov, voire de concurrencer l’international russe, auteur d’une saison 2025-2026 très aboutie.