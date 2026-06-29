PSG : Un gardien italien à zéro euro signe à Paris

ils peuvent juste le gardé lol
0€ de budget meme lorient on un plus gros budget que nous aujourd’hui. 🤨
Il n y a pas match, ces 2 équipes ne jouent pas dans la même catégorie. Le Maroc survol le foot mondial depuis 2022. Ce match sera une bonne expérience du très haut niveau pour les jeunes néerlandais !
Quand le joueur dit qu'il ne veut que Paris, Leipzig ne peut plus faire monter les enchères sachant que le joueur refusera les offres des autres clubs.
Touche pas Nabil. Ne fait pas le moine...
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🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have signed young Italian GK Alessandro Longoni from AC Milan on a free. Renato Marin will go on loan to Portugal. Longoni will sign soon and be the third goalkeeper as @B_Quarez reported.