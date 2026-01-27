ICONSPORT_280096_0021
Luis Enrique

PSG : Un dernier gros coup au mercato, Luis Enrique confirme

PSG27 janv. , 21:20
parQuentin Mallet
Après avoir officialisé le recrutement de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain semble encore ouvert à l'idée de recruter de nouveaux joueurs d'ici à la fin du mercato hivernal, selon les mots de son entraineur Luis Enrique.
Les supporters du PSG ont sans aucun doute perdu l'habitude de vivre des périodes de mercato aussi plates. L'été dernier, alors qu'il venait de réaliser une saison historique conclue par une victoire en finale de la Ligue des champions, le club de la capitale ne s'est pas montré très gourmand pendant la fenêtre de transferts estivale. Seuls Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont arrivés, tous les deux recrutés pour compenser les départs respectifs de Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar. Et si le mercato hivernal semblait bien parti pour connaître une activité similaire, la direction parisienne a récemment officialisé l'arrivée de Dro Fernandez (18 ans), jeune milieu de terrain issu de la Masia, contre un chèque de 8 millions d'euros. Et ça pourrait bien continuer, si l'on en croit les propos de Luis Enrique lui-même.

Luis Enrique ouvre la porte à une nouvelle arrivée

« Nous aimons signer des joueurs jeunes. Nous aimons les joueurs de qualité et ce n’est pas facile de trouver la qualité pour améliorer notre effectif. Dro peut être un joueur important pour l’avenir. C’est le moment de donner de la confiance à tous les joueurs. C’est important de rester ouvert au mercato, une chose que vous m’avez demandé beaucoup de fois. On est encore ouvert au mercato pour être prêt s’il y a une chance », a déclaré Luis Enrique lors de sa dernière conférence de presse en marge de la réception de Newcastle en Ligue des champions.
Des propos qui ouvrent clairement la porte à de nouvelles arrivées potentielles d'ici au lundi 2 février à 20h, date de clôture définitive du mercato hivernal 2026. Avec les échéances importantes de la deuxième partie de la saison et ses titres à remettre en jeu, le PSG a tout intérêt à réfléchir activement aux moyens de renforcer l'effectif, même si, selon Luis Enrique, il est difficile de trouver de meilleurs joueurs que ceux déjà présents.
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
D
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs19
V
Victoire14
M
Match nul3
D
Défaite2
Buts Marqués41
Buts Encaissés15

Matchs Récents

Tout afficher
23 janvier 2026 à 20:00
Ligue 1
AuxerreAuxerre
0
1
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
20 janvier 2026 à 21:00
Champions League
Sporting CPSporting CP
2
1
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
B. Barcola
29.

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant
Matchs16
Buts7
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
O. Dembélé
10.

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant
Matchs11
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Courage aux familles le foot devrait etre une fete pas une journée aussi horrible

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Il est pas dans le groupe, il est propriétaire du groupe eagle, c'est pas la même chose

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Lyon appartient à eagle groupe et eagle groupe font appel à des investisseurs pour emprunter de l'argent,

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Toutes mes condoléances aux familles et club que c’est triste 😢

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

