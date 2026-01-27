PSG : Un dernier gros coup au mercato, Luis Enrique confirme

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire