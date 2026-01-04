Le PSG roi de Paris, mais dauphin de Lens

Le PSG n'a pas laissé passer l'occasion d'asseoir sa domination dans la capitale avec une victoire 2-1 face au voisin du Paris FC. La formation de Luis Enrique revient à un point de Lens.

Pour ce premier derby entre le PSG et le Paris FC depuis 1978, la logique a été respectée, ce dimanche au Parc des Princes. Si le club promu avait pour ambition de faire bonne figure et pourquoi pas d’aller chercher un point pour le maintien, le champion de France en titre avait l’ambition de recoller à Lens.

Dembélé ne laisse pas le PSG douter

Le PSG prenait les devants par Désiré Doué, injouable sur son côté et dans tous les bons coups. L’ancien rennais fusillait Kevin Trapp d’une frappe sous la barre (1-0, 45e). Après le repos, tout allait très vite, trop vite pour Illya Zabarnyi, qui crochetait Gory dans la surface et concédait un pénalty que Geubbels transformait avec conviction (1-1, 51e). Pas le temps de douter toutefois pour le Paris SG, qui repassait devant sur un but heureux de Dembélé, dont le tir contré trompait Trapp (2-1, 53e).

Le tempo redevenait dès lors plus calme, avec des joueurs de Luis Enrique en maitrise pour conserver le ballon. Résultat, le Paris FC courait après le score et le ballon, et devait s’incliner sur le score de 2-1. Une défaite qui met le club francilien à la 15e place, avec seulement deux points d’avance sur le FC Nantes, barragiste.

Pour le PSG, c’est vers le haut qu’il faut regarder avec une deuxième place à seulement un point de Lens, avant un programme musclé la semaine prochaine. Il y aura en effet le Trophée des Champions face à l’OM, la Coupe de France de nouveau contre le Paris FC, puis le match face à Lille en Ligue 1.