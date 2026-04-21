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PSG : Un an d’accusation, Luis Enrique dit stop

PSG21 avr. , 15:40
parGuillaume Conte
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Luis Enrique a mis les choses au clair ce mardi en conférence de presse. Avant le match face à Nantes, l'entraineur du PSG a expliqué pourquoi son club n'avait pas recruté, et pourquoi ce devrait être la même chose l'été prochain.
Battu ce dimanche soir par l’Olympique Lyonnais, le PSG a remis le RC Lens dans la course au titre de champion de France. S’il ne gagne pas contre le FC Nantes ce mercredi soir, il sera à portée de fusil des « Sang et Or », notamment avec le match entre les deux équipes prévu à Bollaert au mois de mai. Mais Paris possède encore un joker contre les Canaris donc, et toutes les cartes en mains pour conserver sa couronne en France. Pas de quoi s’inquiéter donc pour Luis Enrique, qui assume totalement d’avoir fait tourner contre l’OL ce dimanche, même si cela a permis aux Lyonnais de repartir avec les trois points du Parc des Princes.

Luis Enrique ne veut rien changer l'année prochaine

Depuis le mercato de l’été dernier, Luis Enrique est pointé du doigt pour son souhait de conserver un effectif inchangé, avec seulement deux recrues estivales, qui n’ont de plus pas réussi à s’imposer. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi n’ont en effet pour le moment pas répondu aux attentes, ce qui fait que l’effectif du PSG est quasiment identique et semble parfois fatigué avec bien de plus de blessures cette saison que la précédente.
Pour autant, Luis Enrique n’a absolument aucun regret sur ses choix de l’été dernier, et assume plus que jamais de ne pas avoir bouleversé ou renforcé son effectif. « Ce que je pense, c'est qu'on a gagné les compétitions grâce à ces joueurs, ils se sont bien entraînés, ils ont été bons, ils ont eu un bon état d'esprit. Ça a été la réussite de l'année dernière, c'est la même chose cette année. Ça aurait été ridicule de signer beaucoup de joueurs. Ce sera la même chose l'année prochaine », a rappelé l’entraineur du PSG ce mardi en conférence de presse. Si sa méthode peut surprendre, l’Espagnol ne change en tout cas pas de version, surtout que son équipe est encore en course en Ligue 1 et en Ligue des Champions, les deux principaux objectifs du club parisien.

Ligue 1

22 avril 2026 à 19:00
Paris Saint Germain
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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