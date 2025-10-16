PSG : Trop honnête, Luis Enrique s’en veut

Luis Enrique a dit tout le bien qu'il pensait de Vitinha. Est-ce que les autres joueurs du PSG sont aussi bien considérés par l'entraineur espagnol ?

Luis Enrique fait partie de ces entraineurs très méfiants envers les médias, et pas qu’en France. En Espagne, il avait même refusé de jouer le jeu des conférences de presse quand il dirigeait la Roja, préférant expliquer ses décisions aux passionnés par le biais de vidéos ou de lives sur les réseaux sociaux. Dès le départ, l’entraineur du Paris SG s’est fermé et a parfois répondu très sèchement aux questions, envoyant notamment bouler plusieurs journalistes en bord de pelouse, refusant de se justifier sur certains choix.

Depuis, avec les victoires et les titres, les choses se sont un peu calmées, mais Luis Enrique n’oublie pas à qui il parle. Après avoir complimenté Vitinha, considérant qu’il faisait partie des deux meilleurs milieux de terrain au monde, le coach parisien s’est vu demander si ces louanges pouvaient aussi toucher Pacho, impeccable ces derniers mois avec le club de la capitale.

C’en était trop pour « Lucho », qui regrette d’avoir lâché cette confidence sur Vitinha. « C'est ça le problème, quand on cherche à être sincère, la prochaine semaine on parlera de Marquinhos (sourire). Ce n'est pas le moment de parler, on est au début d'une saison. Pour analyser un joueur, il faut attendre plusieurs mois », a prévenu, en conférence de presse ce jeudi, un Luis Enrique qui ne veut pas que les gens s’enflamment autour de Willian Pacho. Et lui tombent dessus quand il sera moins performant.

Désireux de protéger ses troupes, Luis Enrique va au moins pouvoir accueillir le retour de plusieurs jours pour les prochains matchs, à commencer par Désiré Doué qui va amener un peu de variété et de fraicheur à l’attaque du Paris SG. En défense, Paris a encore du choix, et Pacho sera peut-être mis au repos après avoir pas mal voyagé ces derniers jours et enchainé deux matchs complets face aux Etats-Unis et au Mexique (1-1 à chaque fois).