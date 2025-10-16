ICONSPORT_261800_0054

PSG : Trop honnête, Luis Enrique s’en veut

PSG16 oct. , 21:30
parGuillaume Conte
0
Luis Enrique a dit tout le bien qu'il pensait de Vitinha. Est-ce que les autres joueurs du PSG sont aussi bien considérés par l'entraineur espagnol ?
Luis Enrique fait partie de ces entraineurs très méfiants envers les médias, et pas qu’en France. En Espagne, il avait même refusé de jouer le jeu des conférences de presse quand il dirigeait la Roja, préférant expliquer ses décisions aux passionnés par le biais de vidéos ou de lives sur les réseaux sociaux. Dès le départ, l’entraineur du Paris SG s’est fermé et a parfois répondu très sèchement aux questions, envoyant notamment bouler plusieurs journalistes en bord de pelouse, refusant de se justifier sur certains choix. 
Depuis, avec les victoires et les titres, les choses se sont un peu calmées, mais Luis Enrique n’oublie pas à qui il parle. Après avoir complimenté Vitinha, considérant qu’il faisait partie des deux meilleurs milieux de terrain au monde, le coach parisien s’est vu demander si ces louanges pouvaient aussi toucher Pacho, impeccable ces derniers mois avec le club de la capitale. 
C’en était trop pour « Lucho », qui regrette d’avoir lâché cette confidence sur Vitinha. « C'est ça le problème, quand on cherche à être sincère, la prochaine semaine on parlera de Marquinhos (sourire). Ce n'est pas le moment de parler, on est au début d'une saison. Pour analyser un joueur, il faut attendre plusieurs mois », a prévenu, en conférence de presse ce jeudi, un Luis Enrique qui ne veut pas que les gens s’enflamment autour de Willian Pacho. Et lui tombent dessus quand il sera moins performant. 
Désireux de protéger ses troupes, Luis Enrique va au moins pouvoir accueillir le retour de plusieurs jours pour les prochains matchs, à commencer par Désiré Doué qui va amener un peu de variété et de fraicheur à l’attaque du Paris SG. En défense, Paris a encore du choix, et Pacho sera peut-être mis au repos après avoir pas mal voyagé ces derniers jours et enchainé deux matchs complets face aux Etats-Unis et au Mexique (1-1 à chaque fois). 

Ligue 1

17 octobre 2025 à 20:45
Paris Saint Germain
20:45
Strasbourg
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

ICONSPORT_154468_0013
PSG

Messi et Neymar remis à leur place par le PSG

PSG féminin
PSG

LdC F : Le PSG se fait tordre par le Real Madrid

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
23:00
Messi et Neymar remis à leur place par le PSG
22:58
LdC F : Le PSG se fait tordre par le Real Madrid
22:30
Nantes : 40 millions de ventes au mercato, Kita a un plan
22:00
Rennes donne un joueur à l'OL, avec une raison secrète
21:00
L’OM dégoûté par l’Algérie, De Zerbi est fâché
20:40
SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence

Derniers commentaires

La Belgique fait un joli cadeau à l'OL

Il ne faut pas inverser les tares. C'est toi qui viens troller, ici, sur un sujet qui concerne l'OL et Fofana. Tu dois donc aimer que des lyonnais te 'pètent les rouleaux' ^^

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

Toujours les mêmes en plus

Désiré Doué foudroie Lamine Yamal, il a osé

Faut pas pousser non plus... Ton excès inverse est ridicule. Oui pour moi Yamal est au dessus mais dire que Doué n'arrive même pas à la cheville de Yamal c'est malhonnête...

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Oh quelle belle victoire après 14 années d'attentes... 1 a 0 sur le seul tir cadré de l'OM qui résulte d'une bourde du gardien et avec 31% de possession... Whaou mais c'est un truc de fou !!! 🤣😂🤣

Messi et Neymar remis à leur place par le PSG

Plus grand club français et de loin, l'aura du PSG s'étend partout dans le monde, ce sont juste les chiffres qui parlent...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading