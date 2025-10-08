ICONSPORT_271903_0019

PSG : Très dure nouvelle pour Senny Mayulu

PSG08 oct. , 11:00
par Nathan Hanini
2
L’hécatombe se poursuit au Paris Saint-Germain. Après les blessures de cadres du secteur offensif le club de la capitale perd Senny Mayulu juste avant le début de la trêve internationale. Le joueur du PSG est touché à la cuisse. Il pourrait être forfait pendant quelques semaines.
Une mauvaise nouvelle de plus pour le Paris Saint-Germain. Touché à la cuisse lors de la rencontre contre le LOSC, Senny Mayulu est forfait pour cette trêve internationale. Le jeune parisien va rentrer au sein de la capitale peu de temps après avoir rejoint l’équipe de France espoirs. Dans un communiqué, la FFF confirme sa blessure. « Touché à la cuisse gauche hier lors de son match de championnat face à Lille, Senny Mayulu est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Espoirs. Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion pour convoquer un nouveau joueur », écrit la fédération dans un communiqué.

Longue attente pour le PSG

Dans la nuit, Canal + et le journaliste David Berger ont confirmé que Senny Mayulu sera absent quelques semaines encore. Le buteur face au FC Barcelone en Ligue des champions sera apte pour la fin du mois d’octobre. Luis Enrique sera donc privé de sa jeune pousse lors de la prochaine journée de Ligue 1 contre Strasbourg et lors du déplacement à Leverkusen en Ligue des champions. De son côté, le sélectionneur des espoirs Gérald Baticle a écarté quelques pressions du club champion d‘Europe. « Des pressions ? Non aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s'est fait naturellement, comme d'habitude, » a-t-il expliqué en conférence de presse. Cependant, pour Luis Enrique tout n’est pas perdu. Certains absents de longue date vont effectuer leur retour après cette trêve internationale. Le Ballon d’or 2025, Ousmane Dembélé, a débuté sa phase de rééducation. Désiré Doué devrait faire son retour également. Et le technicien espagnol aura besoin de monde, car le club de la capitale va enchaîner sept matchs en l’espace de 24 jours.  
S. Mayulu

S. Mayulu

FranceFrance Âge 19 Milieu

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

pour une cdm tu prend des joueurs confirmé pas des joueurs en devenir le gars est rester 14 ans a la tete de l'EDF il prenait pas de jeunes et maintenant il va nous expliquer qui pense a l'avenir mdr ds 8 mois il est plus la

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Le mot PRESQUE Ils ne t ont pas appris à lire à la cotorep ?

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

explique nous pourquoi ds la liste de septembre il etait ds les offensif et pas ds les milieux? prendre trop d'offensif pour ne pas les faire jouer c'est juste bidon c'est juste que dd n'est pas coherent avec ce qu'il dit 3 jours plus tot

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Avant de te dire objectif apprend déjà les règles 😂

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

olise est un attaquant pas un milieu jusqu'a present il etait compter ds les offensif et pas ds les milieux personne n'a demander a dd de le faire jouer ailier meme si c'est son poste olise n'est pas un milieux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

