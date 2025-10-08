PSG : Très dure nouvelle pour Senny Mayulu

L’hécatombe se poursuit au Paris Saint-Germain. Après les blessures de cadres du secteur offensif le club de la capitale perd Senny Mayulu juste avant le début de la trêve internationale. Le joueur du PSG est touché à la cuisse. Il pourrait être forfait pendant quelques semaines.

Touché à la cuisse gauche hier lors de son match de championnat face à Lille, Senny Mayulu est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Espoirs. Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion pour convoquer un nouveau joueur », écrit la fédération dans un communiqué. Une mauvaise nouvelle de plus pour le Paris Saint-Germain. Touché à la cuisse lors de la rencontre contre le LOSC, Senny Mayulu est forfait pour cette trêve internationale. Le jeune parisien va rentrer au sein de la capitale peu de temps après avoir rejoint l’équipe de France espoirs. Dans un communiqué, la FFF confirme sa blessure. «écrit la fédération dans un communiqué.

Longue attente pour le PSG

Dans la nuit, Canal + et le journaliste David Berger ont confirmé que Senny Mayulu sera absent quelques semaines encore. Le buteur face au FC Barcelone en Ligue des champions sera apte pour la fin du mois d’octobre. Luis Enrique sera donc privé de sa jeune pousse lors de la prochaine journée de Ligue 1 contre Strasbourg et lors du déplacement à Leverkusen en Ligue des champions. De son côté, le sélectionneur des espoirs Gérald Baticle a écarté quelques pressions du club champion d‘Europe. « Des pressions ? Non aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s'est fait naturellement, comme d'habitude, » a-t-il expliqué en conférence de presse. Cependant, pour Luis Enrique tout n’est pas perdu. Certains absents de longue date vont effectuer leur retour après cette trêve internationale. Le Ballon d’or 2025, Ousmane Dembélé, a débuté sa phase de rééducation. Désiré Doué devrait faire son retour également. Et le technicien espagnol aura besoin de monde, car le club de la capitale va enchaîner sept matchs en l’espace de 24 jours.