PSG : « Son match est abominable », Acherchour défonce Barcola

Auteur d'une nouvelle prestation complètement ratée lors de la défaite face au Bayern Munich (1-2), Bradley Barcola s'est attiré la foudre de Walid Acherchour, lequel critique son manque d'intensité dans les rencontres importantes.

Bradley Barcola a une nouvelle fois eu l'occasion de profiter d'un temps de jeu important pour montrer qu'il pouvait être un leader offensif de l'effectif du Paris Saint-Germain . Toutefois, le champion d'Europe commence à tirer la langue. A part son absence au Vélodrome lors du dernier Classique le 22 septembre dernier pour cause de fatigue musculaire, l'ancien Lyonnais a participé à toutes les rencontres parisiennes possibles depuis le coup d'envoi de la saison dernière. Un enchaînement que l'ancien Lyonnais commence à payer au prix fort sur le plan physique. Pour Walid Acherchour, il n'y a toutefois pas d'excuses à avoir.

Barcola fait trembler Acherchour

« Bradley Barcola ? Je n'en peux plus. Le match qu'il fait, techniquement… je ne peux pas me satisfaire du contrôle orienté qu'il fait en première mi-temps. C'est très bien, mais après son match est abominable. Ecartez les amoureux de foot, sur chaque prise de balle. Tout ce qu'il fait… il y a un déchet trop important pour un joueur de ce niveau. Il a essayé de dézoner, mais il ne fait pas de différence. Sincèrement, à ce niveau-là… il faut choquer, montrer ta supériorité. Tu joues le Bayern mon grand, tu n'es plus à tes débuts à Lyon. C'est fini l'indulgence avec Barcola. Tu dois manger les minutes que te donne Luis Enrique. C'est pas possible d'être aussi transparent et inoffensif pour un ailier. Ce soir, il te crève ! Il devrait être affamé ! En face, il a Olise, concurrent en équipe de France. Et bah non, il envoie rien », a lancé Walid Acherchour sur Winamax TV.

La progression de la colère du consultant traduit sans équivoque sa déception ressentie envers Bradley Barcola, qu'il ne considère plus comme un grand espoir qui doit confirmer mais déjà comme un leader d'attaque eu égard de son expérience à Paris.