PSG : « Son match est abominable », Acherchour défonce Barcola

PSG05 nov. , 21:30
parQuentin Mallet
Auteur d'une nouvelle prestation complètement ratée lors de la défaite face au Bayern Munich (1-2), Bradley Barcola s'est attiré la foudre de Walid Acherchour, lequel critique son manque d'intensité dans les rencontres importantes.
Bradley Barcola a une nouvelle fois eu l'occasion de profiter d'un temps de jeu important pour montrer qu'il pouvait être un leader offensif de l'effectif du Paris Saint-Germain. Toutefois, le champion d'Europe commence à tirer la langue. A part son absence au Vélodrome lors du dernier Classique le 22 septembre dernier pour cause de fatigue musculaire, l'ancien Lyonnais a participé à toutes les rencontres parisiennes possibles depuis le coup d'envoi de la saison dernière. Un enchaînement que l'ancien Lyonnais commence à payer au prix fort sur le plan physique. Pour Walid Acherchour, il n'y a toutefois pas d'excuses à avoir.

Barcola fait trembler Acherchour

« Bradley Barcola ? Je n'en peux plus. Le match qu'il fait, techniquement… je ne peux pas me satisfaire du contrôle orienté qu'il fait en première mi-temps. C'est très bien, mais après son match est abominable. Ecartez les amoureux de foot, sur chaque prise de balle. Tout ce qu'il fait… il y a un déchet trop important pour un joueur de ce niveau. Il a essayé de dézoner, mais il ne fait pas de différence. Sincèrement, à ce niveau-là… il faut choquer, montrer ta supériorité. Tu joues le Bayern mon grand, tu n'es plus à tes débuts à Lyon. C'est fini l'indulgence avec Barcola. Tu dois manger les minutes que te donne Luis Enrique. C'est pas possible d'être aussi transparent et inoffensif pour un ailier. Ce soir, il te crève ! Il devrait être affamé ! En face, il a Olise, concurrent en équipe de France. Et bah non, il envoie rien », a lancé Walid Acherchour sur Winamax TV.
La progression de la colère du consultant traduit sans équivoque sa déception ressentie envers Bradley Barcola, qu'il ne considère plus comme un grand espoir qui doit confirmer mais déjà comme un leader d'attaque eu égard de son expérience à Paris.

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

Sauf que la position de la main est jugé naturelle. Et elle l'est. La main ne va pas vers le ballon, c'est le ballon qui va vers elle.

LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

2 victoires pour Monaco et 3 pour l'OM , ce n'est pas encore fait

PSG : « Son match est abominable », Acherchour défonce Barcola

C vous mm ki l'avez fait croire k'il était 1 grand joueur pour klks buts marqués

PSG : Hakimi salement blessé par Luis Diaz (vidéo)

Rico, je ne parlais pas du geste en lui même (qui était disproportionné), mais surtout de son comportement par la suite. Je tiens à répéter que je ne m'en réjouis pas, j'ai juste parler d'un karma qu'il se prend

« L’arbitre ne veut pas aller voir la vidéo » : L’OM crie son écoeurement

Le 2 ème penalty du real et pourtant l arbitre a bien siffler penalty

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

