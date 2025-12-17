PSG : Le mur Safonov doit quitter le banc !

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe Intercontinentale grâce à une séance de tirs au but monstrueuse de Safonov. La cote de popularité du Russe explose chez les supporters parisiens.

Si le Paris Saint-Germain a écrit une page importante de son histoire et de celle du football français ce mercredi, Matvey Safonov a lui débuté un chapitre majeur de son histoire personnelle à Paris. Titularisé pour la quatrième fois de suite, le gardien russe a connu un match tranquille avec la forte domination parisienne. Toutefois, la séance de tirs au but en a fait la star du match. Il a détourné quatre des cinq tentatives de Flamengo, offrant le trophée au PSG. Une performance XXL pour le nouveau « mur » du club parisien. Les supporters sont conquis et mettent en danger Lucas Chevalier.

« Dites à Chevalier de préparer son meilleur siège sur le banc de touche », « Safonov est définitivement plus fort que Chevalier », « J’abandonne mon combat pour défendre Lucas Chevalier... Safonov est injouable », pouvait-on notamment lire sur X. Preuve que Safonov avait changé de statut ces dernières semaines et qu'il ne sera pas simple pour Luis Enrique de le remettre dans l'ombre de son partenaire français.