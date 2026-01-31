PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Prêté par le PSG à Tottenham l’été dernier, Randal Kolo Muani est en difficulté. L’international français n’a toujours pas marqué en Premier League et pourrait de nouveau changer de club cet hiver.

La carrière de Randal Kolo Muani n’est décidément pas un long fleuve tranquille depuis sa signature au Paris Saint-Germain pour 95 millions d’euros à l’été 2023. L’international français n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique et son prêt à la Juventus Turin l’hiver dernier lui a fait le plus grand bien. La Vieille Dame souhaitait conserver l’ancien Nantais mais faute d’accord avec le PSG, c’est finalement à Tottenham que Randal Kolo Muani a signé l’été dernier.

« une priorité absolue » pour le club bianconero selon le média transalpin, qui révèle qu’un rendez-vous décisif est prévu ce samedi entre les différents acteurs du dossier dans l’espoir de trouver un accord. Un prêt non-concluant pour l’heure puisque l’ancienne gâchette de l’Eintracht Francfort n’a toujours pas marqué en Premier League. Une situation qui ne convient à personne et dont la Juventus Turin pourrait tirer profit. Selon les informations de CalcioMercato, la Vieille Dame fait le forcing depuis plusieurs jours afin de récupérer Randal Kolo Muani lors de la seconde partie de saison. Le Français estpour le club bianconero selon le média transalpin, qui révèle qu’un rendez-vous décisif est prévu ce samedi entre les différents acteurs du dossier dans l’espoir de trouver un accord.

Boucler une telle opération en seulement quelques heures ne sera toutefois pas chose aisée. Et pour cause, la Juventus Turin ne doit pas seulement trouver un accord avec le PSG pour finaliser le dossier. Tottenham doit également donner son feu vert pour casser le prêt de Randal Kolo Muani. Or, les Spurs n’ont aucune obligation et restent prioritaires s’ils veut conserver l’attaquant parisien pour la seconde partie de la saison. Kolo Muani est lui très favorable à un retour à la Juventus Turin pour une seconde aventure en Italie selon CalcioMercato.

Un rendez-vous décisif pour Kolo Muani

On ignore en revanche si les Bianconeri sont en mesure de payer un transfert au Paris Saint-Germain cet hiver ou s’il s’agirait d’un second prêt consécutif pour le joueur de 27 ans. Le dossier est en tout cas complexe et pour l’heure, difficile de savoir où jouera Randal Kolo Muani à partir du 2 février. Un accord semble complexe à trouver entre le PSG, Tottenham et la Juventus Turin mais Randal Kolo Muani croise lui les doigts pour que tout ce beau monde puisse s’entendre en un temps record. Cela dans le but de relancer sa saison et d’augmenter ses chances de participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France l’été prochain.