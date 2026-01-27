La Juve contacte Tottenham et rend fou le PSG

Le PSG aimerait trouver rapidement une solution pour Randal Kolo Muani. Si l’attaquant français est prêté cette saison à Tottenham, aucune option d’achat n’est incluse dans son contrat.

La collaboration entre le Paris Saint-Germain et Randal Kolo Muani n’a jamais vraiment donné satisfaction. Le club de la capitale avait pourtant consenti un investissement important pour recruter l’attaquant français, qui a toutefois peiné à s’adapter aux principes de jeu de Luis Enrique. Progressivement, le technicien espagnol l’a relégué au second plan.

La saison passée, Kolo Muani avait terminé l’exercice sous les couleurs de la Juventus, dans le cadre d’un prêt plutôt concluant. L’été dernier, alors que l’ancien Nantais et la Vieille Dame souhaitaient poursuivre leur collaboration, le PSG n’a pas apprécié l’attitude du club italien. Finalement, l’international tricolore a été prêté pour une saison à Tottenham.

Kolo Muani sur le départ de Tottenham ?

Problème : Kolo Muani peine à s’imposer à Londres. La situation est telle qu’un départ de Tottenham n’est pas à exclure dans les prochaines heures. Parmi les clubs intéressés par RKM figure notamment la Juventus.

Selon les informations de Fabrizio Romano, la Juve s'est renseignée ces dernières heures sur la situation de Randal Kolo Muani, après l’abandon de la piste menant à Youssef En-Nesyri. À l’heure actuelle, Tottenham n’a toutefois pas donné son feu vert pour un départ de l’attaquant français de 27 ans et le PSG ne devrait pas non plus faciliter les discussions. Les champions d’Europe gardent encore une certaine rancœur à l’égard des Bianconeri.

À moins d’un revirement de situation, Kolo Muani restera à Tottenham ou rejoindra un autre club que la Juventus. Les dirigeants transalpins devront faire beaucoup pour inverser la tendance, d’autant que le temps presse.

Cette saison avec Tottenham, RKM n’a inscrit que 2 buts en 23 apparitions, tous marqués face… au PSG en Ligue des champions. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028, le natif de Bondy souhaite clairement faire évoluer sa situation. En ligne de mire, la perspective de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France demeure un objectif majeur.