PSG : Ramos se plante à Milan, l'arnaque dénoncée

L’AC Milan a été tenu en échec par Sassuolo ce dimanche en Serie A. Depuis son arrivée en provenance du PSG, Gonçalo Ramos n’échappe pas aux critiques.

Cet été, le PSG a fait le choix de laisser partir Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais souhaitait bénéficier de davantage de temps de jeu et d’un rôle à la hauteur de ses ambitions. Le Lusitanien a rejoint l’AC Milan pour la somme de 74 millions d’euros. Logiquement, les supporters lombards attendent beaucoup de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Malgré des débuts encourageants, le joueur de 25 ans peine désormais à faire la différence. Une situation d’autant plus préoccupante au regard du montant déboursé par le club italien pour s’attacher ses services.

Ramos, c'est quoi le problème ?

Face à Sassuolo ce dimanche, Gonçalo Ramos a notamment eu quatre occasions de trouver le chemin des filets. Sans succès. Son manque d’efficacité devant le but, associé à son faible impact dans le jeu, est notamment pointé du doigt ces dernières heures par Tuttomercatoweb. Pour lui faire de la place, l’AC Milan s’est notamment séparé de Santi Gimenez et de Christopher Nkunku. Le club lombard ne peut plus se permettre de multiplier les échecs financiers. Si Ramos ne parvient pas à justifier le montant investi, son recrutement pourrait donc finir par coûter très cher aux Rossoneri, à tous les niveaux.

En sept matchs disputés toutes compétitions confondues avec l’AC Milan cette saison, l’ancien Parisien n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Un bilan bien trop maigre pour convaincre tout le monde. Jeudi soir prochain, face à Salzbourg en Ligue Europa, le Portugais aura l’occasion de redresser la barre. Il n’aura pas le droit à l’erreur. Ruben Amorim continue de lui faire confiance pour retrouver son meilleur niveau et estime surtout que les difficultés de son attaquant sont liées au système tactique utilisé. Du côté des supporters, la patience commence toutefois à s’éroder. Et dans un club de cette dimension, la pression peut rapidement devenir considérable.