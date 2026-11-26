Les premiers pas de Carlos Vicens sur le banc de l’OL sont prometteurs avec une belle victoire à Lille. Le jeu proposé par l’entraîneur espagnol est séduisant, mais un renfort en attaque ne serait pas de trop.

Carlos Vicens n’a pas mis longtemps avant de réussir son premier gros coup à la tête de l’Olympique Lyonnais. Le successeur de Paulo Fonseca n’était pas gâté par le calendrier avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Lille pour démarrer son mandat en tant qu’entraîneur des Gones. Dans le Nord, son équipe a réussi une prestation quasiment parfaite et l’a emporté (0-1) avec des phases de jeu parfois très intéressantes, comme sur le but refusé à Ernest Nuamah en fin de première mi-temps par exemple. Son 4-3-3 s’est montré cohérent avec de belles sorties de balle et des actions offensives de qualité.

Il manque néanmoins peut-être un joueur offensif capable de créer de grosses différences pour sublimer ce collectif selon un proche du groupe lyonnais, dont les propos ont été recueillis par L’Equipe. « Avec ce qu’on a vu à Lille, un joueur de rupture comme Openda ou Gomes Rodriguez, à un degré moindre, peut faire beaucoup de dégâts dans le système de Vincens. Il a besoin d’appels verticaux pour créer des espaces entre le milieu et la défense adverse qui permettent à son équipe d’installer son jeu haut sur le terrain et de se procurer des occasions » commente un proche du club et observateur avisé de l’Olympique Lyonnais.

Un besoin immédiat au poste de n°9

Loïs Openda pourrait être ce joueur réclamé par Carlos Vicens mais le Belge n’est que prêté sans option d’achat et il lui faudra probablement plusieurs semaines pour retrouver son meilleur niveau après une indisponibilité de près de deux mois. Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez sont eux très jeunes et n'apportent pas les garanties nécessaires. Reste à voir si, face à ce besoin exprimé par Carlos Vicens, les dirigeants rhodaniens seront en mesure de recruter un buteur lors du mercato hivernal. Nul doute en tout cas que Matthieu Louis-Jean scrutera les bonnes opportunités, que ce soit en prêt comme en janvier 2026 avec Endrick, ou via un transfert sec si un deal abordable se présente.