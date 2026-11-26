OL : Un buteur exigé par Carlos Vicens au mercato ?
Un besoin immédiat au poste de n°9
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
C'est assez drôle, les autres joueurs critiquent Thauvin car: - Thauvin s'agace du niveau de prestation de l'équipe... Il a raison de s'agacer lens joue mal depuis le début de saison, on voit qu'il y a aussi parfois des manques d'implication - les autres joueurs en ont marre de la thauvin dépendance qui marque et qui fait des passes décisives... Mais c'est à eux d'être bon, il y a une dépendance parce que les autres ne sont pas capables de faire des passes décisives et de marquer => Que tous ces chouineurs se regardent dans un miroir et essaient de se mettre au niveau de Thauvin au lieu de le critiquer
C'est quoi cette connerie de clause à deux millions... mais seulement pour cet été pas avant pas après..... N'importe quoi
Nos confrères assurent par ailleurs que la « Thauvin dépendance » (7 buts, 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) agace certains de ses coéquipiers, qui estiment être considérés comme des seconds couteaux. la voila la vraie arrogance. quel respect..... un des joueurs les plus sous cotés du championnat..... depuis toujours
D'accord dans l'ensemble, même si sa présence n'est pas une assurance non plus. On l'a vu la saison passée.
Mayulu n'est pas un ailier. C'est Godts qui doit tenir ce rôle, il est venu pour ça, mais il n'a pas convaincu LE Après aucune surprise des difficultés hier. L'attaque type c'est Kvara doué Dembele. Tu ne commence avec aucun des trois hier, il va falloir du temps pour que les choses se remettent en place Le point qui reste interrogatif c'était la capacité de Kvara et de Doué de débloquer des situations sur un dribble une frappe. Là clairement le PSG n'a plus ses profils car godts et akliouche ne semblent pas capables de le faire Barcola il crée des espaces avec sa prise de vitesse mais en finition on le sait tous et c'est malheureux il avait tendance à toujours se rater allez 9 fois sur 10
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15