Luis Enrique jusqu'en 2030, le PSG accélère !

Luis Enrique sera en fin de contrat en fin de saison prochaine et le PSG n'a pas l'intention de laisser partir l'entraîneur espagnol.

L'Equipe confirme ce samedi que les négociations entre le technicien espagnol qui a mené le PSG au titre européen et les dirigeants se déroulent dans un excellent climat. Pour le Paris Saint-Germain, la confiance est grande d'aboutir rapidement à un accord avec Luis Enrique, même si la réussite parisienne de ce dernier suscite la convoitise de plusieurs énormes clubs de Premier League. Pour l'instant, le coach de 55 ans n'a pas encore donné son accord, mais Paris pense avoir l'avantage par rapport aux formations anglaises. On est loin du contrat à vie que la presse espagnole avait évoqué il y a quelques semaines. Mais ce week-end, Luis Enrique a sur son bureau une offre de Nasser Al-Khelaifi pour prolonger de trois ans son contrat.confirme ce samedi que les négociations entre le technicien espagnol qui a mené le PSG au titre européen et les dirigeants se déroulent dans un excellent climat. Pour le Paris Saint-Germain, la confiance est grande d'aboutir rapidement à un accord avec Luis Enrique, même si la réussite parisienne de ce dernier suscite la convoitise de plusieurs énormes clubs de Premier League. Pour l'instant, le coach de 55 ans n'a pas encore donné son accord, mais Paris pense avoir l'avantage par rapport aux formations anglaises.

Luis Enrique peut battre un record au PSG

Dans le quotidien sportif, Loïc Tanzi précise que Luis Enrique est plutôt favorable à cette prolongation, estimant avoir les mains libres au Paris Saint-Germain. C'est une condition primordiale pour lui, l'ancien joueur du Barça ne voulant pas devoir être soumis aux pressions de ses dirigeants. Il avait clairement fait savoir à Nasser Al-Khelaifi qu'il était hors de question que ce dernier intervienne dans ses choix, et le patron qatari du PSG a respecté cette exigence. Récemment, lors d'une interview, Luis Enrique avait reconnu qu'il était très bien à Paris et qu'il n'avait aucunement envie de partir.

Comme le fait remarquer notre confrère, Luis Enrique est en passe de réaliser un exploit quand on se souvient des habitudes du Paris SG version Qatar. En effet, s'il va au bout de son contrat, l'Espagnol sera le premier entraîneur à rester plus de trois saisons au PSG depuis que Nasser Al-Khelaifi est devenu le patron. Il passera devant Laurent Blanc, qui a dirigé 173 fois le Paris Saint-Germain avant d'être limogé. Paris attend désormais de savoir si Luis Enrique portera ce record encore plus loin.