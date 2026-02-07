ICONSPORT_273046_0051
Luis Enrique - PSG

Luis Enrique jusqu'en 2030, le PSG accélère !

PSG07 févr. , 17:32
parClaude Dautel
0
Luis Enrique sera en fin de contrat en fin de saison prochaine et le PSG n'a pas l'intention de laisser partir l'entraîneur espagnol.
On est loin du contrat à vie que la presse espagnole avait évoqué il y a quelques semaines. Mais ce week-end, Luis Enrique a sur son bureau une offre de Nasser Al-Khelaifi pour prolonger de trois ans son contrat. L'Equipe confirme ce samedi que les négociations entre le technicien espagnol qui a mené le PSG au titre européen et les dirigeants se déroulent dans un excellent climat. Pour le Paris Saint-Germain, la confiance est grande d'aboutir rapidement à un accord avec Luis Enrique, même si la réussite parisienne de ce dernier suscite la convoitise de plusieurs énormes clubs de Premier League. Pour l'instant, le coach de 55 ans n'a pas encore donné son accord, mais Paris pense avoir l'avantage par rapport aux formations anglaises.

Luis Enrique peut battre un record au PSG

Dans le quotidien sportif, Loïc Tanzi précise que Luis Enrique est plutôt favorable à cette prolongation, estimant avoir les mains libres au Paris Saint-Germain. C'est une condition primordiale pour lui, l'ancien joueur du Barça ne voulant pas devoir être soumis aux pressions de ses dirigeants. Il avait clairement fait savoir à Nasser Al-Khelaifi qu'il était hors de question que ce dernier intervienne dans ses choix, et le patron qatari du PSG a respecté cette exigence. Récemment, lors d'une interview, Luis Enrique avait reconnu qu'il était très bien à Paris et qu'il n'avait aucunement envie de partir.
Comme le fait remarquer notre confrère, Luis Enrique est en passe de réaliser un exploit quand on se souvient des habitudes du Paris SG version Qatar. En effet, s'il va au bout de son contrat, l'Espagnol sera le premier entraîneur à rester plus de trois saisons au PSG depuis que Nasser Al-Khelaifi est devenu le patron. Il passera devant Laurent Blanc, qui a dirigé 173 fois le Paris Saint-Germain avant d'être limogé. Paris attend désormais de savoir si Luis Enrique portera ce record encore plus loin.
0
Derniers commentaires

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

C'est pas GreeNwood , c'est Greenwood

Nantes - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+)

déjà un premier jaune scandaleux

Nantes - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Donc c'est Endrick qui prend un jaune sur un tirage de maillot alors que l'autre nantais méritait jaune sur sa première grosse faute? Lol, tout va bien :)

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

Heu c'est GreeNwood. Une fois que tu oublies le N, je veux bien mais 3x de suite... Tu ne sais mm pas écrire le nom de ton joueur...

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

Je crois plus une vente de morton que greenwood, greenwood avec son histoire il est déjà banni de l Angleterre, a part l Angleterre y a pas beaucoup de club qui peuvent prendre greenwood , le real ils ont déjà beaucoup de monde, au barca c'est la même chose , atletico ! Pas sur qu'il peuvent se permettre puisque ils ont pris déjà loockman

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

