PSG : Pierre Ménès annonce un désastre parisien

Peu convaincant malgré la victoire à Auxerre (0-1) vendredi, le Paris Saint-Germain montre des signes inquiétants. A ce niveau, les Parisiens ne reproduiront sûrement pas l’exploit réalisé la saison dernière en Ligue des Champions.

Luis Enrique ne s’est pas caché. Habitué à protéger les siens, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a partagé ses doutes sur son équipe. L’Espagnol sent un manque de confiance qui nuit à l’efficacité offensive des Parisiens, mais aussi à leur production dans le jeu. Les champions d’Europe sont effectivement loin de leur meilleur niveau, constate Pierre Ménès, inquiet pour leur parcours en Ligue des Champions cette saison.

« Cette journée de championnat a commencé par la victoire pénible et longue à se dessiner du PSG à Auxerre, sur un but en contre marqué par Barcola, enfin, a souligné le journaliste sur sa chaîne YouTube. Pourquoi je dis "enfin ?" ? Parce que Barcola avait déjà eu trois grosses occasions de marquer dans le match. Le garçon n'est pas du tout en crise physique parce qu'il fait toujours des appels. Mais il est en crise de finition, à l'image de son club qui, comme à Lisbonne, comme contre Flamengo ou le Paris FC en Coupe de France, s'est créé une foultitude d'occasions et ne marque pas. »

A la décharge du Paris Saint-Germain, Luis Enrique avait remanié son onze de départ à l’Abbé-Deschamps. « C'est vrai que j'étais un peu en colère à cause de l'équipe alignée par Luis Enrique en début de match, a commenté le journaliste. Parce que c'est bien gentil de gérer son effectif et de ne penser qu'à ça, mais à un moment donné, c'est quand même bien de gagner des matchs aussi. Cette équipe bis du PSG n'est pas bonne, le contenu est mièvre, plan-plan, ronronnant… » Et donc préoccupant avant les gros rendez-vous des prochains mois.

« Moi je m'inquiète un peu pour le PSG et pour les échéances de la fin de la saison, pas sur le championnat parce qu'ils ont trop de marge. Mais pour la Coupe d'Europe, je pense qu’on n’est quand même pas loin de risquer de connaitre une grosse désillusion tôt ou tard. Parce que cette équipe est devenue prévisible. Les autres clubs étudient, ils bossent. Tout le monde sait comment joue le PSG. Et sans recrues, c’est toujours le même rythme, toujours la même chose », a regretté Pierre Ménès avant la venue de Newcastle mercredi.