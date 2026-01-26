ICONSPORT_283183_0204
Luis Enrique

PSG : Pierre Ménès annonce un désastre parisien

PSG26 janv. , 21:30
parEric Bethsy
Peu convaincant malgré la victoire à Auxerre (0-1) vendredi, le Paris Saint-Germain montre des signes inquiétants. A ce niveau, les Parisiens ne reproduiront sûrement pas l’exploit réalisé la saison dernière en Ligue des Champions.
Luis Enrique ne s’est pas caché. Habitué à protéger les siens, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a partagé ses doutes sur son équipe. L’Espagnol sent un manque de confiance qui nuit à l’efficacité offensive des Parisiens, mais aussi à leur production dans le jeu. Les champions d’Europe sont effectivement loin de leur meilleur niveau, constate Pierre Ménès, inquiet pour leur parcours en Ligue des Champions cette saison.
« Cette journée de championnat a commencé par la victoire pénible et longue à se dessiner du PSG à Auxerre, sur un but en contre marqué par Barcola, enfin, a souligné le journaliste sur sa chaîne YouTube. Pourquoi je dis "enfin ?" ? Parce que Barcola avait déjà eu trois grosses occasions de marquer dans le match. Le garçon n'est pas du tout en crise physique parce qu'il fait toujours des appels. Mais il est en crise de finition, à l'image de son club qui, comme à Lisbonne, comme contre Flamengo ou le Paris FC en Coupe de France, s'est créé une foultitude d'occasions et ne marque pas. »
A la décharge du Paris Saint-Germain, Luis Enrique avait remanié son onze de départ à l’Abbé-Deschamps. « C'est vrai que j'étais un peu en colère à cause de l'équipe alignée par Luis Enrique en début de match, a commenté le journaliste. Parce que c'est bien gentil de gérer son effectif et de ne penser qu'à ça, mais à un moment donné, c'est quand même bien de gagner des matchs aussi. Cette équipe bis du PSG n'est pas bonne, le contenu est mièvre, plan-plan, ronronnant… » Et donc préoccupant avant les gros rendez-vous des prochains mois.

Derniers commentaires

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

L OM est plus attractif meilleur attaque de L1 devant les champions d europe, 3 ème meilleur défense de L1

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Oui c est vrai mais au moins L OM a réussi a battre paris bis , que Lyon a pas su le faire

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Toi tu a étais fini au caca

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Il n'y a rien de fou. En début de saison, Lyon avait l'effectif pour jouer entre la 6ème et la 4ème place. Pour l'instant, ils sont 4ème, ça respecte l'ordre des choses. Etre sur le podium serait déjà plus étonnant.

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Tu peux aussi compter sur Marseille qui a bien un plus gros banc de qualité, L OM peuvent même se permettre de mettre sur le banc greewood, aubam face au second de championnat, alors que beaucoup d équipe ne peuvent pas se le permettre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

