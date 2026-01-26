TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tu as lu le titre c'est que Metz
Faut surtout virer le mec qui a soumis l'idée de le recruter. Saisnoas sur quel match il est tombé pour décider de balancer 25m
Vous ''consommer'' les joueurs comme vous changer de rouleau de PQ, pas étonnant qu'a un moment ca finisse par marcher pour De Zerbi. Vous recruter 11 joueurs cet été et encore 2-3 joueurs cet hiver. Personne ne recrute autant que vous. Je parle même pas du nombre de joueurs que vous envoyez balader....
J'ai 7 like ca semble parler a quelques personnes.... Tkt je me suis toujours appliqué cette règle, je suis quelqu'un de très humble dans la vie. Même introverti à la base. Et j'ai certainement pas envi de la fermer. Au contraire ca me motive. Ca ne te plait pas ? Tu viens pas.
Ben c'est simple, greenwood à getafe c'est décisif ts les 2,25 matchs Fekir tous les 2,55 matchs, applaudit par tt le stade, il arrive ds une équipe 2e moitié de tableau, et durant son passage, 8e 6e 5e 3e, en tant que MO DC moins vers le but que greewood But maradonesque... équipe de la saison... MAIS le mec c'était moyen en Espagne... 😂🤐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
