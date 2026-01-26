TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pas encore qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va devoir assurer le coup lors de l’ultime journée face à Newcastle.

Quelle heure pour PSG - Newcastle ?

mercredi 28 janvier à 21h00 au Parc des Princes. Pour le PSG , la dernière journée de la phase de ligue de la C1 sera beaucoup moins stressante que celle de la saison passée, quand Paris jouait sa survie lors d’un match à la vie à la mort face à Manchester City. Cette année, le club de la capitale française n’a plus qu’à assurer le coup contre Newcastle pour aller directement en 8es de finale. Ce dernier match de la phase de ligue se jouera ceau Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Newcastle ?

Canal+. Cette dernière journée de la la Ligue des Champions formant un grand multiplex de 18 matchs en même temps ce mercredi soir, le PSG a été choisi pour la grande affiche de cette folle soirée. Puisque ce PSG - Newcastle sera diffusé sur

Les compos probables de PSG - Newcastle :

Sixième du classement de la Ligue des Champions après sept journées avec 13 points, le PSG est à égalité avec sept autres clubs autour du Top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale. Autant dire que pour s’assurer d’éviter les barrages en février, le PSG va devoir l’emporter contre un concurrent direct qui plus est. Pour ce match, Luis Enrique devra composer sans Lee, Neves, Ruiz ou Safonov.

La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Mayulu, Vitinha, Désiré Doué - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Chevalier - Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Mayulu, Vitinha, Désiré Doué - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Juste derrière le PSG dans le classement de la C1 avec le même nombre de points mais une différence de buts moins bonne que celle du champion d’Europe en titre, Newcastle se doit de faire un bon résultat au Parc pour espérer finir dans le Top 8. Pour ce match, Eddie Howe fera sans Gillespie, Krafth, Livramento, Murphy, Ruddy ou Schar.

La compo probable de Newcastle : Pope - Trippier, Thiaw, Botman, Hall - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Barnes, Wissa, Gordon.