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Luis Enrique

PSG : Pas de Lens, Luis Enrique donne 2 jours de repos

PSG09 avr. , 17:20
parQuentin Mallet
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Après la victoire remarquée du Paris Saint-Germain face à Liverpool (2-0), Luis Enrique a décidé de donner un temps de repos plutôt long et confortable à ses joueurs.
Sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions, le PSG n'a fait qu'une bouchée de Liverpool. Dans les faits, les hommes de Luis Enrique auraient même pu l'emporter sur un score beaucoup plus lourd qu'un 2 à 0. Une telle victoire mérite en tout cas repos, et le technicien parisien s'est montré généreux envers ses joueurs. Comme l'indique ParisTeamFr sur X, Luis Enrique a pris la décision d'accorder deux jours de repos à ses joueurs après la belle victoire face aux Reds.
En d'autres termes, les joueurs parisiens sont attendus seulement ce samedi à 11h pour la reprise de l'entrainement et la préparation du match retour. Une situation rendue possible grâce au décalage de la rencontre de Ligue 1 face au RC Lens qui devait initialement se jouer ce 11 avril.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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