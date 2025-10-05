ICONSPORT_271025_0320
Pacho

PSG : Pacho vers Liverpool avec une offre énorme ?

PSG05 oct. , 12:30
parMehdi Lunay
4
Recrue surprise de l'été 2024, Willian Pacho s'est imposé comme un pilier indispensable du PSG en quelques mois. De quoi susciter l'enthousiasme des supporters parisiens mais aussi exciter les clubs étrangers comme Liverpool.
Venu prendre la suite d'un Lucas Hernandez blessé et d'un Milan Skriniar décevant, Willian Pacho n'a pas trainé pour mettre les deux joueurs à la cave au Paris Saint-Germain. Arrivé de Francfort à l'été 2024, l'Equatorien est vite devenu le roc défensif des Parisiens. Difficile à passer pour les attaquants adverses, le défenseur central a été un élément déterminant dans le sacre du PSG en Ligue des champions. Âgé de seulement 23 ans, il s'affirme déjà comme l'un des meilleurs joueurs mondiaux à son poste pour les années à venir.

Liverpool veut Pacho dès janvier

La forme de Willian Pacho donne quelques regrets aux grands clubs étrangers qui l'ont raté au mercato. Toutefois, Liverpool a déjà arrêté de s'apitoyer sur son sort. Les Reds l'ont décidé, ils veulent chiper l'Equatorien au PSG et le plus vite sera le mieux. Selon les informations de talkSPORT et son célèbre journaliste Ben Jacobs, le champion d'Angleterre en titre vise le recrutement d'un défenseur central en janvier et le nom de Pacho est sur sa liste.
Ce n'est pas la première fois que Liverpool tente de recruter le défenseur central puisqu'il avait été le principal rival du PSG à l'été 2024. Un an et demi plus tard, la cote de Pacho a explosé et donc son prix avec. Les Reds devront casser leur tirelire pour espérer faire plier les dirigeants parisiens. Si Transfermarkt évalue le joueur à 65 millions d'euros, la note sera bien plus salée à coup sûr. Liverpool fera t-il une folie supplémentaire ? Ce n'est pas évident pour un club ayant déjà dépensé près de 500 millions d'euros cet été avec Isak (145 millions d'euros), Wirtz (125 millions d'euros) et Ekitike (95 millions d'euros).
Surtout, les Reds ont d'autres options sur la table pour améliorer leur défense fragile (15 buts encaissés toutes compétitions confondues). Outre Pacho, l'ancien Lillois Sven Botman (Newcastle) a retenu leur attention tout comme les deux joueurs du Sporting CP Zeno Debast et Ousmane Diomande.
W. Pacho Tenorio

W. Pacho Tenorio

EcuadorÉquateur Âge 23 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_272951_0008
Ligue 1

OL - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_271282_0001
Monaco

Monaco cherche un remplaçant à Adi Hütter

ICONSPORT_272571_0050
PSG

Lens a refusé Lucas Chevalier pour quelques centimètres

ICONSPORT_272756_0060
OM

L'OM a recruté Monsieur 100% de victoires

Fil Info

14:03
OL - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Monaco cherche un remplaçant à Adi Hütter
13:30
Lens a refusé Lucas Chevalier pour quelques centimètres
13:00
L'OM a recruté Monsieur 100% de victoires
12:00
L'OL et les droits TV, un choc incroyable
11:40
Ligue 1 : Del Castillo, Thauvin ou Vitinha, qui sera le joueur de septembre ?
11:30
Mondial 2026 : Le maillot de l'équipe de France va faire du bruit
11:03
Le PSG dévoile son groupe pour le match à Lille
11:00
Nantes : Anthony Lopes est un monstre

Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Auras tu le courage jusqu en juin de le conserver ? RIRES SImple comme bonjour

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tout le monde est méchant et injuste envers toi RIRES Simple comme bonjour

L'OL et les droits TV, un choc incroyable

On l'interroge sur Lyon, donc il répond sur Lyon. C'est exactement pareil pour les autres clubs , calme-toi ne sois pas parano !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, et bien votre complot a échoué hein. C'est tout de même amusant de te voir boire les paroles de Raymond qui te prends pour un bel idiot, rires.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Oui oui tout le monde ment sauf toi 🤣 C est un complot de faire passer notre petite Kenny pour un fuyard sans couille RIRES Simple comme bonjour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading