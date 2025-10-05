PSG : Pacho vers Liverpool avec une offre énorme ?

Recrue surprise de l'été 2024, Willian Pacho s'est imposé comme un pilier indispensable du PSG en quelques mois. De quoi susciter l'enthousiasme des supporters parisiens mais aussi exciter les clubs étrangers comme Liverpool.

Venu prendre la suite d'un Lucas Hernandez blessé et d'un Milan Skriniar décevant, Willian Pacho n'a pas trainé pour mettre les deux joueurs à la cave au Paris Saint-Germain . Arrivé de Francfort à l'été 2024, l'Equatorien est vite devenu le roc défensif des Parisiens. Difficile à passer pour les attaquants adverses, le défenseur central a été un élément déterminant dans le sacre du PSG en Ligue des champions. Âgé de seulement 23 ans, il s'affirme déjà comme l'un des meilleurs joueurs mondiaux à son poste pour les années à venir.

Liverpool veut Pacho dès janvier

talkSPORT et son célèbre journaliste Ben Jacobs, le champion d'Angleterre en titre vise le recrutement d'un défenseur central en janvier et le nom de Pacho est sur sa liste. La forme de Willian Pacho donne quelques regrets aux grands clubs étrangers qui l'ont raté au mercato . Toutefois, Liverpool a déjà arrêté de s'apitoyer sur son sort. Les Reds l'ont décidé, ils veulent chiper l'Equatorien au PSG et le plus vite sera le mieux. Selon les informations deet son célèbre journaliste Ben Jacobs, le champion d'Angleterre en titre vise le recrutement d'un défenseur central en janvier et le nom de Pacho est sur sa liste.

Ce n'est pas la première fois que Liverpool tente de recruter le défenseur central puisqu'il avait été le principal rival du PSG à l'été 2024. Un an et demi plus tard, la cote de Pacho a explosé et donc son prix avec. Les Reds devront casser leur tirelire pour espérer faire plier les dirigeants parisiens. Si Transfermarkt évalue le joueur à 65 millions d'euros, la note sera bien plus salée à coup sûr. Liverpool fera t-il une folie supplémentaire ? Ce n'est pas évident pour un club ayant déjà dépensé près de 500 millions d'euros cet été avec Isak (145 millions d'euros), Wirtz (125 millions d'euros) et Ekitike (95 millions d'euros).

Surtout, les Reds ont d'autres options sur la table pour améliorer leur défense fragile (15 buts encaissés toutes compétitions confondues). Outre Pacho, l'ancien Lillois Sven Botman (Newcastle) a retenu leur attention tout comme les deux joueurs du Sporting CP Zeno Debast et Ousmane Diomande.