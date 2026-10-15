PSG : Ousmane Dembélé, il est temps de partir

Auteur d’une brillante prestation en Ligue des Champions mercredi lors de la victoire du PSG face à Manchester City, Ousmane Dembélé pourrait ne pas rester trop longtemps à Paris selon les dires de Denis Charvet.
Cette saison encore, il existe un Ousmane Dembélé version Ligue des Champions et un autre version Ligue 1. Parfois laissé au repos pour les matchs de championnat, comme face au Mans le week-end dernier, le Ballon d’Or 2025 n’a pas montré grand-chose en L1 depuis le début de la saison. Par contre, en C1, l’ancien attaquant du Barça prouve qu’il est toujours au plus haut niveau mondial.
Déjà décisif face à Bratislava en septembre dernier (6-1) avec deux buts et de deux passes décisives, Dembouz a joué un mauvais tour aux Citizens mercredi. Dans tous les bons coups, l'international français a encore marqué un but et fait marquer aussi lors de la très belle victoire du PSG
face à Man City (4-2). Une rencontre qui montre que Dembélé est encore l’homme fort du Paris de Luis Enrique. Mais que les supporters parisiens en profitent, puisque selon Denis Charvet, Dembélé ne va pas rester longtemps au PSG.
« Ce destin-là va s’arrêter assez rapidement »
« Déjà, je ne suis pas sûr et certain qu’il reste au PSG longtemps. Vu son âge et vu les sommes qu’il peut aller gagner ailleurs… Et puis, il a déjà gagné deux fois la Ligue des Champions… Je ne le vois pas rester longtemps, bizarrement. Ce destin-là va s’arrêter assez rapidement. Après, ce joueur pour moi reste une énigme. On connait tous le génie, la qualité, le talent de Dembélé, mais pour moi c’est une énorme énigme. Ça a été l’homme de deux fois quatre mois au PSG, mais après, je suis désolé… »
, a balancé, au micro de RMC
, l’ancien rugbyman français, qui sait que l’avenir de Dembélé est encore incertain sachant qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG au-delà de 2028.
O. Dembélé
France • Âge 29 • Attaquant
Friendly International2026
Champions League2026/2027