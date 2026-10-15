Dembele PSG

PSG : Ousmane Dembélé, il est temps de partir

PSG
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur d’une brillante prestation en Ligue des Champions mercredi lors de la victoire du PSG face à Manchester City, Ousmane Dembélé pourrait ne pas rester trop longtemps à Paris selon les dires de Denis Charvet.
Cette saison encore, il existe un Ousmane Dembélé version Ligue des Champions et un autre version Ligue 1. Parfois laissé au repos pour les matchs de championnat, comme face au Mans le week-end dernier, le Ballon d’Or 2025 n’a pas montré grand-chose en L1 depuis le début de la saison. Par contre, en C1, l’ancien attaquant du Barça prouve qu’il est toujours au plus haut niveau mondial.

Lire aussi

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiquesPSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques
Déjà décisif face à Bratislava en septembre dernier (6-1) avec deux buts et de deux passes décisives, Dembouz a joué un mauvais tour aux Citizens mercredi. Dans tous les bons coups, l'international français a encore marqué un but et fait marquer aussi lors de la très belle victoire du PSG face à Man City (4-2). Une rencontre qui montre que Dembélé est encore l’homme fort du Paris de Luis Enrique. Mais que les supporters parisiens en profitent, puisque selon Denis Charvet, Dembélé ne va pas rester longtemps au PSG.

« Ce destin-là va s’arrêter assez rapidement »

« Déjà, je ne suis pas sûr et certain qu’il reste au PSG longtemps. Vu son âge et vu les sommes qu’il peut aller gagner ailleurs… Et puis, il a déjà gagné deux fois la Ligue des Champions… Je ne le vois pas rester longtemps, bizarrement. Ce destin-là va s’arrêter assez rapidement. Après, ce joueur pour moi reste une énigme. On connait tous le génie, la qualité, le talent de Dembélé, mais pour moi c’est une énorme énigme. Ça a été l’homme de deux fois quatre mois au PSG, mais après, je suis désolé… », a balancé, au micro de RMC, l’ancien rugbyman français, qui sait que l’avenir de Dembélé est encore incertain sachant qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG au-delà de 2028.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 29 Attaquant

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs2
Buts3
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Ecl Monaco Serieux A Sofia
Europa Conference League

ECL : Monaco sérieux à Sofia

El Pas Sage Avec Crystal Palace Lol Enchaine En Europa
OL

EL : Pas Sage avec Crystal Palace, l'OL enchaîne en Europa

Fil Info

CL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
EL : Programme TV et résultats de la 2e journée
ECL : Monaco sérieux à Sofia
EL : Pas Sage avec Crystal Palace, l'OL enchaîne en Europa
De Zerbi a cinq cibles pour sauver Tottenham
EL : Rennes - OFI Crète : les compos (21h00 sur Canal+ Foot et Sport+)
OM - Olympiakos : les compos (21h00 sur Canal+)
OM : Christophe Dugarry s’énerve sur la sale réputation de Marseille
L3 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Derniers commentaires

EL : Pas Sage avec Crystal Palace, l'OL enchaîne en Europa

👏👏👏 Victoire de Lyon et Monaco, défaite de torrense Allez rennes et l'OM, plus prier pour la défaite de Benfica

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Pourtant c est ce que tu nous rabâches sans cesse avec Nasser... Au moins j en ai un meme petit, c est tjrs mieux que ton pois chiche !!! Tu es d un ridicule c est affligeant

OM - Olympiakos : les compos (21h00 sur Canal+)

Abdelli Gomes et maupay Genesio est vraiment bizarre comme coach

OM : Le mercato d’hiver dévoilé, ça va faire très mal

Je ne suis pas parisien espèce de gogole je suis pour l’OM !!! L avatar c’est un string du QSG parce que c’est un club de Mer**

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Une rencontre ne veut pas dire qu'il y a eu magouille. Je pense que tu n'as pas toutes les connexions dans ton petit cerveau. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading