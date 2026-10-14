PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

Ousmane Dembélé a été à la hauteur du rendez-vous contre Manchester City, et le Ballon d'Or 2025 a tenu à répondre à ceux qui ont critiqué le PSG, mais l'ont aussi attaqué.

L'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain était d'humeur badine après la large victoire de son équipe face au club anglais. Alors, répondant à Canal+, Ousmane Dembélé a fait face à ceux qui le critiquent de manière très virulente depuis plusieurs semaines, s'amusant également des reproches qui lui sont tombés dessus ainsi que sur Luis Enrique suite aux deux jours de repos accordés par l'entraîneur du PSG à son Ballon d'Or.