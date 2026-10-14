PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

PSG
parClaude Dautel
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Ousmane Dembélé a été à la hauteur du rendez-vous contre Manchester City, et le Ballon d'Or 2025 a tenu à répondre à ceux qui ont critiqué le PSG, mais l'ont aussi attaqué.
L'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain était d'humeur badine après la large victoire de son équipe face au club anglais. Alors, répondant à Canal+, Ousmane Dembélé a fait face à ceux qui le critiquent de manière très virulente depuis plusieurs semaines, s'amusant également des reproches qui lui sont tombés dessus ainsi que sur Luis Enrique suite aux deux jours de repos accordés par l'entraîneur du PSG à son Ballon d'Or.
« On s'en fout complètement que les gens aient douté de nous. On est en octobre, c'est le deuxième match de Ligue des champions et on reste concentrés. On sait que la première partie de la saison, il faut être dans les clous et après se préparer pour la deuxième partie de saison. Aujourd'hui on a fait une bonne première période et en deuxième période c'était un peu plus difficile, on s'est un peu relâchés. On va retenir le positif. Si j’avais envie de remettre les pendules à l'heure ? (Rire) Non pas du tout, il y a eu la trêve internationale et après je suis parti en vacances. Le mardi et le mercredi je prends du plaisir à rejouer, surtout quand je reviens de vacances. D'ailleurs, je vais peut-être demander d'autres vacances jusqu'au mois de mars (sourire) Ça fait 10 ans qu'on me critique, donc ça ne va pas changer hein », a lancé un Ousmane Dembélé goguenard.
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Derniers commentaires

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

C est surtout toi qui n a rien compris et qui n a pas vu ni le match ni l apres match ...

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Rappelle moi le score stp ? Rappelle nous le classement general ? il y a des choses qui sont factuelles et il y a les conneries que tu racontes, " Les vainqueurs l’écrivent, les vaincus racontent l’histoire", donc ton histoire de bouffer garde la pour le match de ton equipe, Jeudi...

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

😆😂🤣 Tu n'as rien compris !!!! Mdr

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

T as raison il y a de l eau ds le gaz car il a eu des vacances...^^ Ne change rien !!!

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Vous les supporters du PSG.... vous êtes tellement fanatique de votre club que vous en avez perdu toute objectivité. Revoit le match.... et tu verras bien. Le première mi-temps... il y a rien à dire... le PSG était vraiment au dessus de City. Mais.... en deuxième mi-temps.... le PSG s'est fait bouffer par City qui aurait pu revenir au score... et bien plus... s'il n'avait pas gâché autant d'occasions de but. Le PSG s'en tire bien... très bien même !

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