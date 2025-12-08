ICONSPORT_184757_0327
Jérémie Boga et Terem Moffi sous le maillot de Nice

Nice : Arrêt maladie prolongé pour Boga et Moffi

OGC Nice08 déc. , 19:10
parClaude Dautel
1
Une semaine après avoir été placés en arrêt maladie suite au clash avec des supporters, Jérémie Boga et Terem Moffi ne reprendront pas le travail cette semaine.
Tandis que les supporters niçois ont placardé en ville et près du centre d'entraînement du Gym des affiches à la gloire du Cirque OGC Nice. Et qu'un site internet a même été mis en ligne, le club tente de préparer son match d'Europa League contre Braga, jeudi à 18h45 dans une Allianz Riviera qui sonnera le creux. Dernière du classement avec zéro point, la formation de Franck Haise veut renouer avec la victoire après sept défaites de rang toutes compétitions confondues. Mais pour ce rendez-vous européen, Nice devra compter une nouvelle fois sans Jérémie Boga et Terem Moffi. Frappés par des Ultras au retour du match à Lorient, les deux joueurs sont toujours en arrêt maladie.
Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, révèle que les deux joueurs ne reprendront pas le travail cette semaine, puisque leur arrêt a été prolongé. Il n'est pas besoin d'être voyant pour se douter que Jérémie Boga et Terem Moffi ne rejoueront probablement jamais avec l'OGC Nice. Le club va probablement faciliter le transfert des deux joueurs, à qui leurs coéquipiers ont rendu hommage dimanche contre Angers en arborant des maillots floqués avec les noms des deux joueurs. Un hommage qui n'a toutefois pas empêché l'équipe de Franck Haise de perdre à domicile face au SCO.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading