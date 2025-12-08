OL : Pierre Ménès dénonce « les magouilles atroces de Textor »

Pierre Ménès s'en est pris à John Textor dans sa dernière vidéo. L'ancien homme fort de l'OL est accusé d'avoir fait n'importe quoi avec l'argent du club rhodanien.

Pierrot le Foot, l'homme d'affaires américain a probablement multiplié les fautes de gestion lorsqu'il dirigeait directement l'OL. Et, alors que L'ancien homme fort du Canal Football Club n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Et lorsque l'un de ses followers l'a interpellé sur les récentes révélations sur le trou de 200 millions d'euros laissés par John Textor dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, Pierre Ménès n'y est pas allé par quatre chemins. Pour celui qui s'est surnommé, l'homme d'affaires américain a probablement multiplié les fautes de gestion lorsqu'il dirigeait directement l'OL. Et, alors que Lyon passe le jeudi 11 décembre devant la DNCG , d'autres fâcheuses découvertes pourraient être faites par Michele Kang et ses équipes.

Textor a coulé l'OL, attention aux mauvaises surprises !

Sans détour, Pierre Ménès a mis KO John Textor en trois phrases. « Plus on va fouiller, plus on va découvrir les magouilles atroces de Textor. En plus, il essaie de se justifier en disant que ce sont les autres les méchants. C’est une tactique habituelle », fait remarquer l'ancien consultant de Canal+, qui ne voit aucune circonstance atténuante à John Textor. Ce dernier a beau s'être défendu d'avoir plombé les caisses de l'Olympique Lyonnais, il n'arrive à convaincre personne en France.

Surtout que l'on sait désormais que John Textor a joué au monopoly entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais. Trois joueurs du club brésilien dirigé par Textor auraient été transférés à l'OL sans y jouer une seule seconde, mais en permettant à l'Américain de se faire prêter 100 millions d'euros par une société spécialisée dans l'affacturage.

Une société qui exige à présent que Lyon rembourse cette somme pour le compte de John Textor. Pour l'instant, MIchele Kang refuse de céder, mais comme le dit Pierre Ménès, la patronne de l'OL doit craindre que de nouvelles dépenses inconsidérées apparaissent au grand jour.