ICONSPORT_253092_0057 (1)
John Textor - Olympique Lyonnais

OL : Pierre Ménès dénonce « les magouilles atroces de Textor »

OL08 déc. , 19:00
parClaude Dautel
0
Pierre Ménès s'en est pris à John Textor dans sa dernière vidéo. L'ancien homme fort de l'OL est accusé d'avoir fait n'importe quoi avec l'argent du club rhodanien.
L'ancien homme fort du Canal Football Club n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Et lorsque l'un de ses followers l'a interpellé sur les récentes révélations sur le trou de 200 millions d'euros laissés par John Textor dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, Pierre Ménès n'y est pas allé par quatre chemins. Pour celui qui s'est surnommé Pierrot le Foot, l'homme d'affaires américain a probablement multiplié les fautes de gestion lorsqu'il dirigeait directement l'OL. Et, alors que Lyon passe le jeudi 11 décembre devant la DNCG, d'autres fâcheuses découvertes pourraient être faites par Michele Kang et ses équipes.

Textor a coulé l'OL, attention aux mauvaises surprises !

Sans détour, Pierre Ménès a mis KO John Textor en trois phrases. « Plus on va fouiller, plus on va découvrir les magouilles atroces de Textor. En plus, il essaie de se justifier en disant que ce sont les autres les méchants. C’est une tactique habituelle », fait remarquer l'ancien consultant de Canal+, qui ne voit aucune circonstance atténuante à John Textor. Ce dernier a beau s'être défendu d'avoir plombé les caisses de l'Olympique Lyonnais, il n'arrive à convaincre personne en France. 

Lire aussi

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCGTextor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG
OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argentOL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent
Surtout que l'on sait désormais que John Textor a joué au monopoly entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais. Trois joueurs du club brésilien dirigé par Textor auraient été transférés à l'OL sans y jouer une seule seconde, mais en permettant à l'Américain de se faire prêter 100 millions d'euros par une société spécialisée dans l'affacturage.
Une société qui exige à présent que Lyon rembourse cette somme pour le compte de John Textor. Pour l'instant, MIchele Kang refuse de céder, mais comme le dit Pierre Ménès, la patronne de l'OL doit craindre que de nouvelles dépenses inconsidérées apparaissent au grand jour.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278953_0002
Serie A

Vidéo : Le but exceptionnel de Rabiot contre le Torino

ICONSPORT_278179_0143
OM

L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi

ICONSPORT_272756_0127
OM

Gouiri de retour pour PSG-OM, le miracle est en route

ICONSPORT_279346_0075
OL

OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé

Fil Info

21:20
Vidéo : Le but exceptionnel de Rabiot contre le Torino
21:00
L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi
20:40
Gouiri de retour pour PSG-OM, le miracle est en route
20:20
OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé
20:00
Le PSG prépare la pire des trahisons envers Chevalier
19:31
PSG : Ousmane Dembélé, encore une mauvaise nouvelle
19:10
Nice : Arrêt maladie prolongé pour Boga et Moffi
18:30
Le Maroc va tout casser, Thierry Henry alerte le monde

Derniers commentaires

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

Un talent qui passe ca vie à l infirmerie, oui gardé le

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

Trop souvent blesser pour dépenser autant

L1 : L'OL coule chez les Merlus

Il a étais viré de Lyon a tor

PSG : « Chevalier a déjà la pression », Safonov veut sa peau

Pour qu’ENRIQUE se désavoue concernant CHEVALIER il faudrait une catastrophe quand on connaît son égo

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Tu a capturé l écran ! Il t'a fait du mal l écran ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading