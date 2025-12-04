ICONSPORT_273541_0122

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

PSG04 déc. , 17:30
parGuillaume Conte
La victoire d'Ousmane Dembélé est remise en cause du côté de Madrid, pas chez le Real. Diego Simeone estime que le vrai vainqueur à ses yeux a été oublié.
Trois mois après la cérémonie, le Ballon d’Or remis à Ousmane Dembélé fait toujours parler. C’est le propre de ce genre de récompense, apporter du prestige individuel sur un sport collectif, et forcément provoquer des éternelles discussions de comptoir sur les critères, les titres, le choix, les votes et le classement de ce trophée. En France et même en Espagne, tout le monde s’est incliné devant la très belle deuxième partie de saison d’Ousmane Dembélé, qui a marché sur l’eau pendant des mois au point de porter le PSG vers un sacre en Ligue des Champions.
En Espagne, certains auraient bien vu Lamine Yamal s’imposer, en raison de son explosion avec le FC Barcelone et avec l’Espagne, même si l’ailier du club barcelonais est jugé encore perfectible s’il continue à travailler pour les années à venir.
Pour Diego Simeone, ni Yamal ni Dembélé n’auraient du avoir le Ballon d’Or. Il aurait du revenir à Raphinha. L’entraineur de l’Atlético de Madrid suit forcément de près les performances de l’international brésilien, dont il est une victime régulière en Liga. Ce fut encore le cas cette semaine avec le festival de l’ancien rennais contre son équipe.
En conséquence, Raphinha n’aurait pas du terminer 5e du Ballon d’Or, mais devant tout le monde selon El Cholo. « Raphinha est un joueur incroyable. Il peut jouer partout. Comme ailier, comme milieu, comme attaquant de pointe, et même comme latéral. Il peut marquer, il peut créer les occasions, il fait le pressing, il court. Je ne sais pas comment il n’a pas remporté le Ballon d’Or. Je lui aurais donné. Il n’est pas forcément assez respecté », a confié Diego Simeone. 
Des déclarations qui rejoindront celles de Neymar, qui s’était agacé de voir que son compatriote terminait en 5e place du classement du Ballon d’Or. Concernant Raphinha, il avait récemment avoué qu’il avait vécu une très belle saison, et qu’il ne pouvait pas contrôler la façon dont les gens le percevaient ou votaient.
Raphinha

Raphinha

BrazilBrésil Âge 28 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs9
Buts4
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

La coupe du monde de Messi est honteuse

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

si le PSG ne gagne pas la LDC, je ne pense pas qu il l aurait eu

L’OL met la main à la poche et publie un communiqué

face a la polemique ils se sentent obligés.... enfin l important restera un match et une ambiance inoubliable pour les amateurs. ca c est cool

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

La DNCG peut sanctionner un club à la fin d’une saison, mais ne peut pas empêcher un actionnaire d’acheter un club. Elle n'a pas le pouvoir pour ça. Et c'est suite aux problèmes de l'OL que le sénateur Laurent Lafon avait fait une proposition de loi visant à renforcer le pouvoir de la DNCG.

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

Ce n'était pas Le Mans mais l'US Orléans. Laisser la recette aux clubs amateurs est une coutume, pas une obligation. Et le PSG laisse toujours la recette, sauf que l'US Orléans a le statut "Professionnel", même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens. C'est bien de se renseigner un minimum avant d'écrire n'importe quoi.

