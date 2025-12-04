Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

La victoire d'Ousmane Dembélé est remise en cause du côté de Madrid, pas chez le Real. Diego Simeone estime que le vrai vainqueur à ses yeux a été oublié.

Trois mois après la cérémonie, le Ballon d’Or remis à Ousmane Dembélé fait toujours parler. C’est le propre de ce genre de récompense, apporter du prestige individuel sur un sport collectif, et forcément provoquer des éternelles discussions de comptoir sur les critères, les titres, le choix, les votes et le classement de ce trophée. En France et même en Espagne, tout le monde s’est incliné devant la très belle deuxième partie de saison d’Ousmane Dembélé, qui a marché sur l’eau pendant des mois au point de porter le PSG vers un sacre en Ligue des Champions.

En Espagne, certains auraient bien vu Lamine Yamal s’imposer, en raison de son explosion avec le FC Barcelone et avec l’Espagne, même si l’ailier du club barcelonais est jugé encore perfectible s’il continue à travailler pour les années à venir.

Pour Diego Simeone, ni Yamal ni Dembélé n’auraient du avoir le Ballon d’Or. Il aurait du revenir à Raphinha. L’entraineur de l’Atlético de Madrid suit forcément de près les performances de l’international brésilien, dont il est une victime régulière en Liga . Ce fut encore le cas cette semaine avec le festival de l’ancien rennais contre son équipe.

En conséquence, Raphinha n’aurait pas du terminer 5e du Ballon d’Or, mais devant tout le monde selon El Cholo. « Raphinha est un joueur incroyable. Il peut jouer partout. Comme ailier, comme milieu, comme attaquant de pointe, et même comme latéral. Il peut marquer, il peut créer les occasions, il fait le pressing, il court. Je ne sais pas comment il n’a pas remporté le Ballon d’Or. Je lui aurais donné. Il n’est pas forcément assez respecté », a confié Diego Simeone.

Des déclarations qui rejoindront celles de Neymar, qui s’était agacé de voir que son compatriote terminait en 5e place du classement du Ballon d’Or. Concernant Raphinha, il avait récemment avoué qu’il avait vécu une très belle saison, et qu’il ne pouvait pas contrôler la façon dont les gens le percevaient ou votaient.