Neymar annonce un genou tout neuf pour le Mondial

Malgré sa blessure au genou gauche, Neymar a serré les dents pour contribuer au maintien de Santos. Le milieu offensif a maintenant prévu de se reposer et de subir une opération qui pourrait lui permettre de disputer la Coupe du monde 2026. Du moins si le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti le convoque.

C’est un soulagement, a reconnu le milieu offensif au micro d’ESPN Brasil. On a traversé beaucoup d’épreuves. La peur s’était emparée de nous. La relégation ? Ça ne peut pas arriver à Santos. Ce club mérite bien mieux, il mérite d’être toujours au sommet. » Mission accomplie pour Neymar et ses coéquipiers. Grâce au succès obtenu face à Cruzeiro (3-0) dimanche, lors de la dernière journée du Brasileirão, Santos valide son maintien et se qualifie pour la Copa Sudamericana. «, a reconnu le milieu offensif au micro d’ESPN Brasil.

Attaché à son club formateur, Neymar a tenu à disputer la fin de saison malgré la lésion au ménisque du genou gauche subie en novembre dernier. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain va donc profiter de la pause pour se soigner. « Il est temps pour moi de faire le vide, d’oublier le football pendant une dizaine de jours, car j’en ai besoin, a-t-il confié au média GE TV. J’ai besoin d’une remise à zéro complète. Ensuite, je subirai l’opération nécessaire et je me concentrerai entièrement sur ma dernière mission : la Coupe du monde. »

Ancelotti ne promet rien

Encore faudrait-il que l’international auriverde soit convoqué. Loin de son meilleur niveau, Neymar n’a pas encore les faveurs de Carlo Ancelotti. « Je comprends parfaitement l'intérêt suscité par Neymar. Je tiens à préciser que nous sommes en décembre, la Coupe du monde a lieu en juin, et je choisirai l'équipe qui participera à la Coupe du monde en mai. Si Neymar mérite d'y être, s'il est en pleine forme, meilleur que quiconque, il jouera la Coupe du monde, point final. Je ne dois rien à personne », prévenait le sélectionneur de la Seleção la semaine dernière.