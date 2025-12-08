un club allemand prestigieux offre son banc a thierry henry iconsport 252664 0028 1 391768

Le Maroc va tout casser, Thierry Henry alerte le monde

08 déc.
Eric Bethsy
Consultant de la chaîne américaine Fox Sports pour la Coupe du monde 2026, Thierry Henry a donné un pronostic inattendu. Le Français croit le Maroc capable de dominer le groupe C malgré la présence du Brésil, annoncé parmi les favoris de la compétition.
Dans ce Mondial à 48 équipes, dont quelques participants beaucoup moins compétitifs sur le papier, certains présentent la phase de groupes comme une formalité pour les plus grandes nations. Plusieurs favoris annoncés ont quand même intérêt à se méfier. Outre l’équipe de France, qui aura affaire au Sénégal et à la Norvège d’Erling Haaland, le Brésil devra se défaire de l’Ecosse et du Maroc. La tâche ne sera pas simple pour la Seleção, prévient Thierry Henry, persuadé que les Lions de l’Atlas ont les moyens de sortir en tête de la poule.
« Qui finira premier de ce groupe ? Cela dépend si Neymar revient en bonne forme et s'il joue le Mondial, a répondu le consultant de Fox Sports. Je ne serais pas surpris si le Maroc dominait le groupe étant donné leur état de forme actuel. Mais le Brésil reste le Brésil, il faut toujours les respecter. » Les Brésiliens vont effectivement croiser un adversaire invaincu ces derniers mois. Inarrêtable, le demi-finaliste du Mondial 2022 reste sur 18 victoires consécutives !

Et la série pourrait se poursuivre pendant la CAN qu’il organise cet hiver. D’autant que la sélection de Walid Regragui a bon espoir de récupérer son capitaine Achraf Hakimi après sa grave blessure à la cheville. « C'est un grand travailleur, il a envie d'être là dès le premier match, confiait le sélectionneur marocain la semaine dernière. Il bosse dur depuis sa blessure, il ne s'est pas arrêté, fidèle à lui-même avec un bel état d'esprit. C'est notre leader, notre capitaine, notre Ballon d'Or (africain, ndlr). On espère qu'il sera là dès le premier match. » Ce sera contre les Comores le 21 décembre, une rencontre que le Brésil observera attentivement.
