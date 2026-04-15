PSG : On en sait plus sur la blessure de Nuno Mendes

Sorti sur blessure avant la mi-temps lors du match entre le PSG et Liverpool mardi à Anfield, Nuno Mendes inquiète. Mais la blessure du latéral gauche portugais n’est peut-être pas si grave.

Quelques minutes seulement après la sortie sur blessure de l’attaquant de Liverpool Hugo Ekitike , c’est un joueur du Paris Saint-Germain qui a été contraint de céder sa place mercredi soir à Anfield. Nuno Mendes, plutôt épargné par les pépins physiques ces derniers mois, a été remplacé par Lucas Hernandez sur le côté gauche de la défense parisienne.

Une image que l’on n’aime pas voir au PSG, où l’on se rappelle que l’ex-défenseur du Sporting a longtemps traîné des problèmes physiques avant de se stabiliser dans ce domaine. Il n’y a toutefois pas de quoi s’inquiéter pour Nuno Mendes selon son coéquipier et compatriote Vitinha. A la sortie du match remporté à Anfield, le milieu de terrain parisien a donné des nouvelles rassurantes de l’arrière gauche de 23 ans. « Je ne pense pas que sa blessure soit grave ! Il a bien fait de sortir pour que ça n’empire pas. Nous pouvons être tranquilles » a commenté Vitinha, pour qui Nuno Mendes est simplement sorti par précaution. Luis Enrique était lui aussi rassurant sur l'état de son joueur après la rencontre en conférence de presse.

Rien de grave pour Nuno Mendes