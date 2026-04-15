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PSG : On en sait plus sur la blessure de Nuno Mendes

PSG15 avr. , 10:20
parCorentin Facy
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Sorti sur blessure avant la mi-temps lors du match entre le PSG et Liverpool mardi à Anfield, Nuno Mendes inquiète. Mais la blessure du latéral gauche portugais n’est peut-être pas si grave.
Quelques minutes seulement après la sortie sur blessure de l’attaquant de Liverpool Hugo Ekitike, c’est un joueur du Paris Saint-Germain qui a été contraint de céder sa place mercredi soir à Anfield. Nuno Mendes, plutôt épargné par les pépins physiques ces derniers mois, a été remplacé par Lucas Hernandez sur le côté gauche de la défense parisienne.
Une image que l’on n’aime pas voir au PSG, où l’on se rappelle que l’ex-défenseur du Sporting a longtemps traîné des problèmes physiques avant de se stabiliser dans ce domaine. Il n’y a toutefois pas de quoi s’inquiéter pour Nuno Mendes selon son coéquipier et compatriote Vitinha. A la sortie du match remporté à Anfield, le milieu de terrain parisien a donné des nouvelles rassurantes de l’arrière gauche de 23 ans. « Je ne pense pas que sa blessure soit grave ! Il a bien fait de sortir pour que ça n’empire pas. Nous pouvons être tranquilles » a commenté Vitinha, pour qui Nuno Mendes est simplement sorti par précaution. Luis Enrique était lui aussi rassurant sur l'état de son joueur après la rencontre en conférence de presse.

Rien de grave pour Nuno Mendes

Le latéral gauche portugais pourrait manquer la réception de l’OL dimanche afin de ne prendre aucun risque. Mais à priori, il n’existe pas de crainte au sein du staff du Paris Saint-Germain pour la suite de la saison et notamment pour la demi-finale de Ligue des Champions à venir contre le Bayern Munich ou le Real Madrid. Une bonne nouvelle pour le PSG, dont les supporters attendront aussi dans la journée des nouvelles de Désiré Doué, lui aussi sorti sur blessure pour des douleurs au genou après avoir chuté en dehors du terrain.
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Derniers commentaires

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

ils ont chialé pour etequeen ce sale fils de chien?

L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs

tu voulais pas dire le match du lundi avec saccomano?

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Jouissif, je me délecterais toujours autant de voir ces enfoirés du Barca chialer apres le nombre de vols incalculables dont ils ont bénéficié, CHEH !!!!!

L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs

Ouvres tes oreilles et enleves le miel pops qui les entravent!Ca parles souvent de lyon ,arretes donc ta pleurnicherie...

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Toi, en revanche, tu es visiblement pas une Meringue mais plutôt un fan Kakalent … 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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