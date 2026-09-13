PSG : Offre pour Fabian Ruiz, le Barça se lance

Malgré sa prolongation d’un an au PSG, soit jusqu’en juin 2028, Fabian Ruiz reste un joueur très convoité. Le milieu de terrain espagnol est la cible du FC Barcelone dans l’optique du prochain mercato estival.

Le Paris Saint-Germain a annoncé il y a une semaine une vague de prolongations dont celle très attendue de Fabian Ruiz. A l’instar de Beraldo, Mayulu, Joao Neves et Pacho, l’international espagnol a lui aussi signé un nouveau bail en faveur du club de la capitale. Le champion du monde reste toutefois engagé sur une période assez courte avec le PSG puisque son contrat court seulement jusqu’en 2028. A 30 ans, Fabian Ruiz garde par conséquent toutes les options ouvertes pour la suite de sa carrière.

Et ce n’est pas anodin selon El Gol Digital, qui affirme que le FC Barcelone fait de la venue du milieu de terrain d’1m88 sa priorité du prochain mercato estival. Un an après avoir fait venir Rodri en provenance de Manchester City, le champion d’Espagne en titre rêve de mettre le grappin sur un autre élément fort de la Roja. Barcelone estime que Fabian Ruiz sera accessible dans un an, à 12 mois de la fin de son contrat et qu’un transfert pourrait se conclure aux alentours de 30 millions d’euros.

Barcelone prêt à lancer l'assaut

Le milieu de terrain parisien ne serait pas insensible aux avances catalanes, même s’il rêve toujours de faire son retour au Betis Séville, son club formateur. Le média espagnol ajoute que plusieurs autres cadors européens suivent avec attention la situation de Fabian Ruiz. Manchester United, Chelsea, l’Inter Milan et Liverpool « sont également sur les rangs » et pourraient par conséquent dégainer une offre au Paris Saint-Germain pour l’ancien Napolitain dans les prochains mois.

La Premier League aussi à l'affût

En prolongeant d’une année seulement, Fabian Ruiz a visiblement attiré la curiosité et la convoitise de nombreux grands clubs européens. Reste maintenant à voir si Luis Enrique et Luis Campos ouvriront la porte à un départ de leur maestro espagnol ou si les dirigeants parisiens voudront le conserver coûte que coûte, au risque de le voir partir libre à l’horizon 2028.