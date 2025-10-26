PSG : Nouveau record stratosphérique pour Paris

Victorieux de Brest ce samedi après-midi, le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 à l’OM. Avec ce large succès 3-0, la formation de Luis Enrique établit un nouveau record. Malgré une équipe un peu remaniée, le club de la capitale continue le festival offensif.

Et de dix, cette semaine le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois établi une démonstration offensive. Tout d’abord la formation de Luis Enrique a cartonné le Bayer Leverkusen 7-2 réalisant la meilleure prestation offensive de son histoire à l’extérieur en Coupe d’Europe. Par la suite, l’équipe de Luis Enrique s’est imposée 3-0 face à Brest ce samedi lors de la neuvième journée de Ligue 1. Malgré quelques cadres offensifs sur le banc, le champion d’Europe continue son récital.

Record pulvérisé par le PSG

Par cette occasion, le PSG établit un nouveau record. Le champion de France a inscrit 151 buts sur une année civile, un record pour un club des cinq grands championnats. La formation de Luis Enrique tourne environ à trois buts en moyenne par match. Une nouvelle preuve de la force offensive du Paris Saint-Germain. À noter que l’année 2025 n’est pas encore terminée. Il reste encore dix rencontres à l’équipe d’Île-de-France pour allonger le record et le rendre imprenable.

À la fin de la rencontre, Luis Enrique a fait part de sa satisfaction en conférence de presse : « Aujourd'hui je pense qu'on savait avant le match la difficulté de ce match, et ça se voit à la manière dont on a défendu. Parce que c'est difficile de jouer contre une équipe qui a un joueur comme Ajorque, avec tous les deuxièmes ballons qu'il faut gagner. Je pense qu'on a défendu de manière différente avec beaucoup d'aide. Je suis content de cette mentalité et de la façon dont on a joué. On a mérité la victoire, » explique-t-il. Un nouveau record anecdotique pour le PSG Mais qui continue à montrer que le technicien espagnol marque de son empreinte son passage dans l’hexagone.