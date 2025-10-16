Le PSG au Parc des Princes, le Qatar change d'avis

Le PSG prépare son départ du Parc des Princes, et a déjà choisi les sites finalistes pour son futur stade. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne veut plus partir et attend un miracle pour 2026.

Officiellement, le PSG a mis en marche la procédure pour son départ du Parc des Princes. Certes, cela ne se fera pas en quelques mois, mais la recherche d’un nouveau site pour y construire un stade qui sera détenu à 100 % par le Qatar a bien été lancée, avec des premières réunions consultatives effectuées sous l’égide de la région Ile-de-France et sa présidente Valérie Pécresse. Les villes de Poissy et de Massy sont candidates pour accueillir un stade d’une capacité supérieure à 60.000 places, et dont le coût total pourrait être d’un milliard d’euros. Un énorme projet qui mettrait un terme à l’aventure du PSG au sein de la ville de Paris, puisque le Parc des Princes est son stade historique.

Ce départ est lié à la volonté de la Mairie de Paris de ne pas vendre le stade de la Porte d’Auteuil à QSI, Anne Hidalgo estimant que l’enceinte fait partie du patrimoine des Parisiens comme la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe ou d’autres monuments majeurs, et ne pouvait donc pas être vendue. Le PSG, après une passe d’armes musclée dans les médias, en a pris acte et a donc décidé son départ. Une décision définitive ? Pas certain du tout selon Daniel Riolo, qui estime que tout peut se jouer en 2026 lors des élections municipales.

L’intervenant de l’After Foot a ainsi assuré que Nasser Al-Khelaïfi ne comptait pas vraiment bouger avant le printemps 2026 et le résultats des élections à Paris, pour savoir si le prochain Maire ouvrirait la porte à une vente du Parc des Princes. « Les élections municipales sont attendues avec impatience du côté du PSG », affirme ainsi Daniel Riolo, pour qui un projet d’agrandissement du Parc des Princes est dans les cartons si le futur conseil municipal se montre plus ouvert. « Si ça tourne bien, le Parc des Princes fera 53.000 places avec toiture renforcée, roof top sur le toit, musée et grande boutique dans le stade », assure le journaliste suiveur du Paris Saint-Germain.

Toutes les options sont dans les cartons, et le dossier ne devrait donc pas vraiment bouger dans les prochains mois. Une preuve que le Qatar ne veut pas vraiment quitter le Parc des Princes. Même s’il n’a reçu absolument aucune garantie de la part des candidats à la Mairie de Paris, qui ont tous assuré qu’ils seraient à l’écoute du PSG, sans jamais annoncer explicitement qu’ils seraient d’accord pour vendre le Parc au club de la capitale à l'avenir.