ICONSPORT_271025_0003

Le PSG au Parc des Princes, le Qatar change d'avis

PSG16 oct. , 8:20
parGuillaume Conte
1
Le PSG prépare son départ du Parc des Princes, et a déjà choisi les sites finalistes pour son futur stade. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne veut plus partir et attend un miracle pour 2026. 
Officiellement, le PSG a mis en marche la procédure pour son départ du Parc des Princes. Certes, cela ne se fera pas en quelques mois, mais la recherche d’un nouveau site pour y construire un stade qui sera détenu à 100 % par le Qatar a bien été lancée, avec des premières réunions consultatives effectuées sous l’égide de la région Ile-de-France et sa présidente Valérie Pécresse. Les villes de Poissy et de Massy sont candidates pour accueillir un stade d’une capacité supérieure à 60.000 places, et dont le coût total pourrait être d’un milliard d’euros. Un énorme projet qui mettrait un terme à l’aventure du PSG au sein de la ville de Paris, puisque le Parc des Princes est son stade historique. 

Lire aussi

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !
Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieuxParc des Princes : Le PSG prépare ses adieux
Ce départ est lié à la volonté de la Mairie de Paris de ne pas vendre le stade de la Porte d’Auteuil à QSI, Anne Hidalgo estimant que l’enceinte fait partie du patrimoine des Parisiens comme la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe ou d’autres monuments majeurs, et ne pouvait donc pas être vendue. Le PSG, après une passe d’armes musclée dans les médias, en a pris acte et a donc décidé son départ. Une décision définitive ? Pas certain du tout selon Daniel Riolo, qui estime que tout peut se jouer en 2026 lors des élections municipales. 
L’intervenant de l’After Foot a ainsi assuré que Nasser Al-Khelaïfi ne comptait pas vraiment bouger avant le printemps 2026 et le résultats des élections à Paris, pour savoir si le prochain Maire ouvrirait la porte à une vente du Parc des Princes. « Les élections municipales sont attendues avec impatience du côté du PSG », affirme ainsi Daniel Riolo, pour qui un projet d’agrandissement du Parc des Princes est dans les cartons si le futur conseil municipal se montre plus ouvert. « Si ça tourne bien, le Parc des Princes fera 53.000 places avec toiture renforcée, roof top sur le toit, musée et grande boutique dans le stade », assure le journaliste suiveur du Paris Saint-Germain. 
Toutes les options sont dans les cartons, et le dossier ne devrait donc pas vraiment bouger dans les prochains mois. Une preuve que le Qatar ne veut pas vraiment quitter le Parc des Princes. Même s’il n’a reçu absolument aucune garantie de la part des candidats à la Mairie de Paris, qui ont tous assuré qu’ils seraient à l’écoute du PSG, sans jamais annoncer explicitement qu’ils seraient d’accord pour vendre le Parc au club de la capitale à l'avenir. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271463_0140
Equipe de France

TV : Ligue1+ s'énerve et fait une offre à Zack Nani

ICONSPORT_272612_0192
OL

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

ICONSPORT_272416_0139
OM

OM : Longoria a refusé un buteur à 50ME cet été

ICONSPORT_273399_0048
PSG

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Nathaniel Brown
Liga

Le Real flashe sur la nouvelle pépite allemande

Fil Info

13:00
TV : Ligue1+ s'énerve et fait une offre à Zack Nani
12:40
OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon
12:20
OM : Longoria a refusé un buteur à 50ME cet été
12:00
Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing
11:40
Le Real flashe sur la nouvelle pépite allemande
11:24
L'OM s'enflamme pour sa nouvelle pépite française
11:20
OM : Un gros problème Gouiri, Marseille tremble
11:00
EdF : Rothen vire Deschamps avec effet immédiat
10:40
0 minute en Ligue 1, il fait saliver la Premier League
10:20
OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Derniers commentaires

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Pourquoi pas, si Ramos venait à trouver une porte de sortie, il pourrait très bien ajouter quelque chose au PSG

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading