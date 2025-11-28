PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

Une coupette qui fait quand meme bander quand tu arrive au bout... perso jaurai bien été a Tirana pour la finale en 2022
Faut pas se mentir, on a eu un tirage facile cette année. Mais comme d'habitude, en europe on fait le job!
c'est bien , toi, foot lucide, tonton et j'en oublie vous savez tout, vous avez un avis sur tout, surtout lorsque ça concerne l'OL. Connais tu Umberto Eco ?
Le club n'etait pas dans le caniveau, il est arrivé au moment d'une generation exceptionnel ( 2 finales et un titre de champion de France Cadet) dont il a su profiter... et dont je faisais partie d'ailleurs. Et ce n'etait pas SON club Sa grosse qualité c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes
70ème au classement UEFA quand même...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
🚨Barcelona have a €35M option to make Rashford’s loan from #mufc permanent but Paris Saint-Germain are preparing a €50M bid to blow the deal apart and bring him to Paris [@FichajesNet] #mufc