ICONSPORT_275963_0111

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

PSG28 nov. , 15:00
parNathan Hanini
0
De retour au plus haut niveau depuis le début de saison, Marcus Rashford vit une seconde jeunesse du côté du FC Barcelone. L’Anglais a dû remonter sa cote pour attirer les regards de quelques cadors en Europe.
Auteur de six buts et neuf passes décisives du côté du FC Barcelone toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Marcus Rashford renaît. L’international anglais (68 sélections) a su se relancer après quelques saisons compliquées en Angleterre. Prêté cette saison par Manchester United, l’attaquant de 28 ans est l’une des pierres angulaires de l’animation offensive d’Hansi Flick. Le FC Barcelone possède une option d’achat de 30 millions d’euros à la fin de la saison pour acheter le joueur. Mais le club catalan pourrait souffrir de la pression d’autres clubs européens. Le champion d’Espagne reste enclin à quelques problèmes financiers handicapant leur marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Rashford suivi par Paris

Ce vendredi, Mundo Deportivo annonce que le Paris Saint-Germain surveille la situation de Marcus Rashford. Si l’Anglais continue de performer, le club de la capitale va passer à l’offensive pour s’attacher ses services et devancer le FC Barcelone, selon la presse catalane. « À cet égard, différentes informations en France et en Angleterre ces dernières heures indiquent que le PSG s'intéresse à Rashford et il est même question qu'il ait réservé 50 millions d'euros au cas où il déciderait de se lancer dans l'opération, » écrit Mundo Deportivo.
Difficile de savoir en cette fin d’année 2025, si Luis Enrique approuve un tel recrutement. Le vainqueur de la Ligue des champions patientera lors de la seconde partie de saison pour savoir si Rashford confirme son retour au plus haut niveau. Le natif de Manchester a également pour ambition de poursuivre son retour en sélection avec une participation à la prochaine Coupe du monde. Mais le fait que Nasser Al-Khelaïfi soit un grand fan de l'attaquant des Three Lions, notamment depuis qu'il était allé le voir à la Coupe du monde 2022 au Qatar, peut aussi expliquer ces rumeurs.
M. Rashford

M. Rashford

EnglandAngleterre Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs12
Buts2
Passes décisives7
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0146
OM

Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe

Ligue des Champions
Ligue des Champions

5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands

ICONSPORT_235638_0017
OL

Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit

Fil Info

16:30
Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe
16:00
5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands
15:30
Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit
14:40
OM : Roberto De Zerbi est fou, Adrien Rabiot confirme
14:20
CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2
14:00
Le PSG c'est au Parc, la promesse d'un candidat à la Mairie de Paris
13:40
Griezmann à l’OM, le Vélodrome est prêt à exploser
13:35
OM : De Zerbi fait une annonce sur Nayef Aguerd

Derniers commentaires

Strasbourg, troisième club français à remporter une Coupe d'Europe ?

Une coupette qui fait quand meme bander quand tu arrive au bout... perso jaurai bien été a Tirana pour la finale en 2022

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

Faut pas se mentir, on a eu un tirage facile cette année. Mais comme d'habitude, en europe on fait le job!

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

c'est bien , toi, foot lucide, tonton et j'en oublie vous savez tout, vous avez un avis sur tout, surtout lorsque ça concerne l'OL. Connais tu Umberto Eco ?

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le club n'etait pas dans le caniveau, il est arrivé au moment d'une generation exceptionnel ( 2 finales et un titre de champion de France Cadet) dont il a su profiter... et dont je faisais partie d'ailleurs. Et ce n'etait pas SON club Sa grosse qualité c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

70ème au classement UEFA quand même...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading