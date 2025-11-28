PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

De retour au plus haut niveau depuis le début de saison, Marcus Rashford vit une seconde jeunesse du côté du FC Barcelone. L’Anglais a dû remonter sa cote pour attirer les regards de quelques cadors en Europe.

Auteur de six buts et neuf passes décisives du côté du FC Barcelone toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Marcus Rashford renaît. L’international anglais (68 sélections) a su se relancer après quelques saisons compliquées en Angleterre. Prêté cette saison par Manchester United, l’attaquant de 28 ans est l’une des pierres angulaires de l’animation offensive d’Hansi Flick. Le FC Barcelone possède une option d’achat de 30 millions d’euros à la fin de la saison pour acheter le joueur. Mais le club catalan pourrait souffrir de la pression d’autres clubs européens . Le champion d’Espagne reste enclin à quelques problèmes financiers handicapant leur marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Rashford suivi par Paris

Ce vendredi, Mundo Deportivo annonce que le Paris Saint-Germain surveille la situation de Marcus Rashford. Si l’Anglais continue de performer, le club de la capitale va passer à l’offensive pour s’attacher ses services et devancer le FC Barcelone, selon la presse catalane. « À cet égard, différentes informations en France et en Angleterre ces dernières heures indiquent que le PSG s'intéresse à Rashford et il est même question qu'il ait réservé 50 millions d'euros au cas où il déciderait de se lancer dans l'opération, » écrit Mundo Deportivo.

Difficile de savoir en cette fin d’année 2025, si Luis Enrique approuve un tel recrutement. Le vainqueur de la Ligue des champions patientera lors de la seconde partie de saison pour savoir si Rashford confirme son retour au plus haut niveau. Le natif de Manchester a également pour ambition de poursuivre son retour en sélection avec une participation à la prochaine Coupe du monde. Mais le fait que Nasser Al-Khelaïfi soit un grand fan de l'attaquant des Three Lions, notamment depuis qu'il était allé le voir à la Coupe du monde 2022 au Qatar, peut aussi expliquer ces rumeurs.