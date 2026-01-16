PSG : MU écarte Luis Enrique, la raison est dévoilée

Luis Enrique se plaît beaucoup au PSG, mais son nom est régulièrement évoqué parmi les possibles départs. L’Espagnol attire l’attention de plusieurs clubs, dont Manchester United.

Le PSG a la chance de pouvoir compter sur Luis Enrique en tant qu’entraîneur. L’Espagnol a complètement transformé l’état d’esprit du club parisien. Désormais axée sur le collectif, l’équipe francilienne a réalisé son rêve la saison dernière en remportant la Ligue des champions. Luis Enrique est adulé au PSG.

Pourtant, le football a ses raisons que la raison ignore. Encore sous contrat avec les champions d’Europe jusqu’en juin 2027, il pourrait quitter le club prochainement. C’est en tout cas ce que laissent entendre certains médias espagnols et anglais. Luis Enrique a récemment été annoncé dans les petits papiers de Manchester United pour un éventuel transfert l’été prochain. Mais chez les Red Devils, certains restent dubitatifs quant aux capacités de l’ancien entraîneur du Barça.

United ne veut pas de Luis Enrique ?

Le journaliste de talkSPORT, Alex Crook, a en effet estimé que le manque d’expérience de Luis Enrique dans le football anglais constituait un obstacle majeur à une éventuelle arrivée dans un club comme Manchester United : « Luis Enrique continue d’être évoqué, mais, d’une part, il a toujours un contrat avec le PSG, et d’autre part, il n’a pas fait ses preuves en Premier League. Et je pense que l’expérience en Premier League est un critère assez important sur la liste de Manchester United lorsqu’il s’agit de choisir un remplaçant potentiel. »

Il y a quelques jours, devant la presse, Luis Enrique démentait formellement se sentir malheureux au PSG. Son souhait est de poursuivre l’aventure dans la capitale et de remporter le plus de titres possible. Il sait déjà qu’il devra faire une croix sur la Coupe de France cette saison, mais son rêve de soulever une nouvelle Ligue des champions avec les Franciliens reste intact.

De son côté, Manchester United enchaîne les galères et semble condamné à terminer la saison avec les moyens du bord, après avoir mis fin au contrat de Ruben Amorim.