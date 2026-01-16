ICONSPORT_279851_0034
Luis Enrique - PSG

PSG : MU écarte Luis Enrique, la raison est dévoilée

PSG16 janv. , 17:40
parHadrien Rivayrand
1
Luis Enrique se plaît beaucoup au PSG, mais son nom est régulièrement évoqué parmi les possibles départs. L’Espagnol attire l’attention de plusieurs clubs, dont Manchester United.
Le PSG a la chance de pouvoir compter sur Luis Enrique en tant qu’entraîneur. L’Espagnol a complètement transformé l’état d’esprit du club parisien. Désormais axée sur le collectif, l’équipe francilienne a réalisé son rêve la saison dernière en remportant la Ligue des champions. Luis Enrique est adulé au PSG.
Pourtant, le football a ses raisons que la raison ignore. Encore sous contrat avec les champions d’Europe jusqu’en juin 2027, il pourrait quitter le club prochainement. C’est en tout cas ce que laissent entendre certains médias espagnols et anglais. Luis Enrique a récemment été annoncé dans les petits papiers de Manchester United pour un éventuel transfert l’été prochain. Mais chez les Red Devils, certains restent dubitatifs quant aux capacités de l’ancien entraîneur du Barça.

United ne veut pas de Luis Enrique ?

Le journaliste de talkSPORT, Alex Crook, a en effet estimé que le manque d’expérience de Luis Enrique dans le football anglais constituait un obstacle majeur à une éventuelle arrivée dans un club comme Manchester United : « Luis Enrique continue d’être évoqué, mais, d’une part, il a toujours un contrat avec le PSG, et d’autre part, il n’a pas fait ses preuves en Premier League. Et je pense que l’expérience en Premier League est un critère assez important sur la liste de Manchester United lorsqu’il s’agit de choisir un remplaçant potentiel. »

Six mois de fiesta au PSG, c'est fini maintenantSix mois de fiesta au PSG, c'est fini maintenant
Il y a quelques jours, devant la presse, Luis Enrique démentait formellement se sentir malheureux au PSG. Son souhait est de poursuivre l’aventure dans la capitale et de remporter le plus de titres possible. Il sait déjà qu’il devra faire une croix sur la Coupe de France cette saison, mais son rêve de soulever une nouvelle Ligue des champions avec les Franciliens reste intact.
De son côté, Manchester United enchaîne les galères et semble condamné à terminer la saison avec les moyens du bord, après avoir mis fin au contrat de Ruben Amorim.
1
Derniers commentaires

Ça chauffe au Parc avant PSG-LOSC

Tu dis n'importe quoi c'est pas du tout ce qui c'est passer .... tu es vraiment lobotomisé ....

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

jamais entendu parlé

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

De ce qu'on peut voir de lui sur les vidéos, il a l'air d'avoir vraiment un potentiel intéressant, avec beaucoup de technique, fort en dribble et très rapide. Espérons qu'il s'adapte vite.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

Il manque quand même de technique et ne joue peut-être pas à sa place car il n'a pas l'instinct du renard de surface. Mais, physiquement, il est vraiment très fort car il a bien récupéré d'une blessure difficile. Il faut espérer qu'il soit bon à Getafe pour qu'ils lèvent leur option.

PSG : MU écarte Luis Enrique, la raison est dévoilée

MU ne veut pas de LE ? C'est LE qui ne veut pas de MU. "il n’a pas fait ses preuves en Premier League." Thomas Tuchel n'avez jamais entrainé en PL, et dès la 1ère saison à Chelsea, il gagne la CL. Pep Guardiola avait entrainé en PL avant de devenir entraineur de Man City ?

Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

