PSG : Mbappé remercie Al-Khelaïfi de l'avoir emmené au Real Madrid

Parti du Paris Saint-Germain sur fond de désaccord financier, Kylian Mbappé tient quand même le président Nasser Al-Khelaïfi en haute estime.

En 2024, Kylian Mbappé a réalisé son rêve de rejoindre le Real Madrid après avoir passé sept saisons sous le maillot du club de la capitale française. Si le capitaine de l’équipe de France a plutôt laissé de bons souvenirs à Paris, où il est d’ailleurs devenu le meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 buts en 308 matchs, Mbappé est quand même parti en froid avec ses dirigeants. Puisqu’après son départ du PSG , l’attaquant de 27 ans a traîné son ancien club en justice sur fond de litige financier.

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Réclamant 55 millions d'euros de primes et de salaires impayés, Mbappé a finalement eu gain de cause, le PSG ayant été condamné par le conseil des Prud'hommes à payer plus de 60 ME à son ancienne star. Un conflit qui laisse forcément des traces. Mais pour le Madrilène, cela ne change en rien son avis sur Nasser Al-Khelaïfi, le président qui l’a fait venir à Paris en 2017. Si la relation entre les deux hommes n’a jamais été un long fleuve tranquille, Mbappé estime que le président du PSG a joué un rôle important dans sa carrière.

« Nasser est quelqu’un que j’estime »

« Tout le monde ne retient que la fin, ce qui est normal parce que partir du PSG, c’est quasiment impossible. Je savais qu’en partant, je finirais dans cette situation. Mais avant tout ça, je ne peux pas mentir, il a fait beaucoup de choses pour ma famille et moi. Quand j’ai un conflit avec quelqu’un et que je pense mériter de le gagner, je n’ai aucun problème et scrupule à aller jusqu’au bout. Mais il ne faut pas tout confondre : Nasser est quelqu’un que j’estime. Parce que si aujourd’hui je suis au Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi ont une place centrale », a lancé, dans , a lancé, dans Le Parisien , Mbappé, qui espère que Al-Khelaïfi est passé à autre chose.

Sans aucun doute, vu que depuis le départ de Mbappé, le PSG a remporté deux fois la Ligue des Champions sous les ordres de Luis Enrique, alors que l’attaquant français a encore échoué dans sa quête de C1 avec le Real Madrid.