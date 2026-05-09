PSG : Luis Enrique va expédier la fin de saison

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se projette déjà sur le match contre Arsenal. L’entraîneur Luis Enrique et son staff tiennent à emmener un groupe au complet à Budapest le 30 mai.

Même en cas de victoire contre le Stade Brestois dimanche, le Paris Saint-Germain ne sera pas officiellement champion de France. Sa différence de buts largement supérieure à celle du Racing Club de Lens lui assurerait quasiment le titre. Mais il faudrait tout de même attendre la confrontation entre les deux équipes mercredi.

Zaïre-Emery et Safonov surveillés

Quoi qu’il en soit, il n’y a plus de suspense aux yeux de Pierre Sage, ni dans l’esprit de son homologue Luis Enrique. L’entraîneur parisien et son staff technique sont plutôt concentrés sur la finale de la Ligue des Champions, avec un seul et unique objectif en tête, à savoir emmener un groupe au complet pour affronter Arsenal à Budapest le 30 mai. Optimiste, le club de la capitale a de bonnes chances de récupérer tout le monde.

Blessé à la cuisse lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a dû déclarer forfait pour le match retour. Mais le latéral droit va mieux, assure RMC, qui ajoute que l’international marocain devrait être en mesure de disputer la finale. Idem pour le gardien Lucas Chevalier qui, malgré la crainte d’une saison terminée après son pépin à la cuisse, se remet plus vite que prévu.

Bien sûr, le Paris Saint-Germain n’est pas à l’abri de nouvelles blessures dans les semaines à venir. D’autant que les Parisiens, à l’image d’Ousmane Dembélé sorti dès la 65e minute à l'Allianz Arena, sont revenus de Munich fatigués. Certains ont même signalé de petits bobos comme les douleurs au dos de Warren Zaïre-Emery, tandis que Matvey Safonov, qui s’était peu entraîné avant le déplacement en Allemagne, ressent aussi des douleurs persistantes au mollet. Le staff ne prendra aucun risque avec ces joueurs qui pourraient être ménagés d’ici le rendez-vous tant attendu.