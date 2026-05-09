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PSG : Luis Enrique va expédier la fin de saison

PSG09 mai , 16:30
parEric Bethsy
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Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se projette déjà sur le match contre Arsenal. L’entraîneur Luis Enrique et son staff tiennent à emmener un groupe au complet à Budapest le 30 mai.
Même en cas de victoire contre le Stade Brestois dimanche, le Paris Saint-Germain ne sera pas officiellement champion de France. Sa différence de buts largement supérieure à celle du Racing Club de Lens lui assurerait quasiment le titre. Mais il faudrait tout de même attendre la confrontation entre les deux équipes mercredi.

Zaïre-Emery et Safonov surveillés

Quoi qu’il en soit, il n’y a plus de suspense aux yeux de Pierre Sage, ni dans l’esprit de son homologue Luis Enrique. L’entraîneur parisien et son staff technique sont plutôt concentrés sur la finale de la Ligue des Champions, avec un seul et unique objectif en tête, à savoir emmener un groupe au complet pour affronter Arsenal à Budapest le 30 mai. Optimiste, le club de la capitale a de bonnes chances de récupérer tout le monde.
Blessé à la cuisse lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a dû déclarer forfait pour le match retour. Mais le latéral droit va mieux, assure RMC, qui ajoute que l’international marocain devrait être en mesure de disputer la finale. Idem pour le gardien Lucas Chevalier qui, malgré la crainte d’une saison terminée après son pépin à la cuisse, se remet plus vite que prévu.
Bien sûr, le Paris Saint-Germain n’est pas à l’abri de nouvelles blessures dans les semaines à venir. D’autant que les Parisiens, à l’image d’Ousmane Dembélé sorti dès la 65e minute à l'Allianz Arena, sont revenus de Munich fatigués. Certains ont même signalé de petits bobos comme les douleurs au dos de Warren Zaïre-Emery, tandis que Matvey Safonov, qui s’était peu entraîné avant le déplacement en Allemagne, ressent aussi des douleurs persistantes au mollet. Le staff ne prendra aucun risque avec ces joueurs qui pourraient être ménagés d’ici le rendez-vous tant attendu.

Champions League

30 mai 2026 à 18:00
Paris Saint Germain
18:00
Arsenal
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Derniers commentaires

OM : Greenwood à Tottenham, De Zerbi lance l’assaut

Tu veux quoi ?? Que des suceurs de l'omdr sur ce site ?? Y'en a de moins en moins t'as pas remarqué ?? La faute à qui, à quoi à ton avis ?

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Non

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La question est … est-ce que ça suffira ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Bah non , c’est juste qu’aucun club rosbif ne veut, pour le moment, prendre le risque d’avoir son troupeau chahuté à chaque match … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Non mais eux, ils gagnent jamais aucun trophée de toute façon 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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