PSG : Luis Enrique va expédier la fin de saison

Tu veux quoi ?? Que des suceurs de l'omdr sur ce site ?? Y'en a de moins en moins t'as pas remarqué ?? La faute à qui, à quoi à ton avis ?
Non
La question est … est-ce que ça suffira ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Bah non , c’est juste qu’aucun club rosbif ne veut, pour le moment, prendre le risque d’avoir son troupeau chahuté à chaque match … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Non mais eux, ils gagnent jamais aucun trophée de toute façon 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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❗️Absent pour la qualification du PSG face au Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des champions, Achraf Hakimi est espéré pour la finale contre Arsenal, le 30 mai prochain. L'optimisme est aussi de mise pour Lucas Chevalier. Luis Enrique va gérer les organismes lors des