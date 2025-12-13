ICONSPORT_279851_0034
Luis Enrique - PSG

PSG : Luis Enrique se fâche

PSG13 déc. , 22:40
parClaude Dautel
0
L'entraîneur du PSG n'a pas apprécié le comportement de son équipe, malgré la victoire à Metz (2-3). Pour Luis Enrique, il y avait mieux à faire face au dernier de Ligue 1.
A trois jours de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, Luis Enrique avait décidé de faire tourner une partie de son effectif pour le dernier match de l'année en Ligue 1, contre le FC Metz. Mais cela n'empêche pas le technicien espagnol du Paris Saint-Germain d'avoir des exigences élevées. Et même s'il a apprécié ce qu'ont fait les jeunes joueurs parisiens, pour le reste Luis Enrique n'a pas été emballé et il l'a franchement dit au micro de Ligue 1+.

Luis Enrique n'a pas aimé ce qu'il a vu du PSG

« C'était très dur, difficile. On savait avant le match, mais bon je pense que Metz a joué très bien. Mais, ça a été très dur. On a dû faire les changements car il n'y avait pas le choix . Il n'y avait pas de milieu de terrain dans la surface, donc c'est dur d’avoir l'équilibre. Ce que j'ai pensé des titis parisiens ? Je pense que c'est une particularité de notre club. Je suis là pour donner de la confiance à des joueurs qui ont de la qualité. La deuxième mi-temps a été très difficile. On a manqué de cet équilibre pour dominer le match », a constaté un Luis Enrique, qui n'avait pas le sourire. Pourtant, en s'imposant 3-2 à Metz, le PSG a repris les commandes de la Ligue 1.

Lire aussi

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1
Le PSG fonce sur une pépite du BarçaLe PSG fonce sur une pépite du Barça
Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe IntercontinaleLe PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278477_0248
Paris FC

Paris FC : Kebbal tient des propos terribles

ICONSPORT_279865_0037
Premier League

Ang : Arsenal sauvé par deux CSC

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

ICONSPORT_279860_0150
Ligue 1

L1 : Toulouse martyrise le Paris FC

Fil Info

13 déc. , 23:33
Paris FC : Kebbal tient des propos terribles
13 déc. , 23:01
Ang : Arsenal sauvé par deux CSC
13 déc. , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée
13 déc. , 23:00
L1 : Toulouse martyrise le Paris FC
13 déc. , 23:00
OGC Nice : Haise isolé par ses joueurs, ça ne passe pas
13 déc. , 22:21
Mondial 2026 : L'Argentine virée, la France rigole doucement
13 déc. , 22:00
OL : Fonseca avoue un gros problème avec Tolisso
13 déc. , 21:59
L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Derniers commentaires

OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

bien dit

OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

On sera attentifs ? on ne veut plus le voir ni l'entendre , qu'il règle ses comptes avec ses amis créanciers. basta

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Et si une autre équipe française avait gagné la LDC ,ton commentaire bas de gamme ,aurait été le même ? Je ne le pense pas . Car ta haine contre le Qatar et PSG équipe de la CAPITALE FRANÇAISE qui gagne te donnent des boutons de mauvaise foi

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

Safonov a pris le bouillon j'attends les anti Chevalier maintenant

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

2 buts large évitable on les regardent jouer, ca va que c'est Metz en face mais mauvaise gestion. Par contre mentions spéciales à Mbaye et Ndjantou c'est prore ils ont assuré dans l'ensemble. Et D.D qu'est-ce qu'il nous a manqué ! Il va nous faire un bien fou !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading