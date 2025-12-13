ICONSPORT_279656_0005

OGC Nice : Haise isolé par ses joueurs, ça ne passe pas

OGC Nice13 déc. , 23:00
parMehdi Lunay
En crise après 8 défaites de rang, Nice effectuera un déplacement périlleux dimanche. Les Aiglons seront à Lens, le leader de Ligue 1 avant ce week-end. L'ambiance est lourde et les joueurs niçois préfèrent garder le silence pour le moment.
Nice vient de réaliser un enchaînement digne des pires cancres du football ou des plus prestigieux livres des records au choix. Le Gym a perdu ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues dont 5 en Ligue 1. Les Aiglons ont glissé en seconde partie de classement. Un nouveau revers ce week-end est déjà prévisible puisque Nice se rend à Lens dimanche après-midi. Leaders de Ligue 1 avant cette 16e journée, les Sang et Or de Pierre Sage sont inarrêtables en ce moment.

Les joueurs niçois boudent la presse

Une forme et un enthousiasme lensois qui font envie aux Niçois. Dans la cité azuréenne, le plat à la mode n'est plus la salade niçoise mais la soupe à la grimace. Depuis la violente altercation avec les supporters il y a deux semaines, les joueurs du Gym n'ont plus le sourire. Nouvelle preuve ce samedi. Aucun joueur ne s'est présenté en conférence de presse. Seul face aux journalistes, Franck Haise n'a pas apprécié cette situation étonnante. Dans un moment aussi difficile sportivement, les joueurs devraient montrer plus de caractère selon lui.
« On n'attend pas qu'on prenne de point à Lens. J'espère qu'on est capable de refaire ce qu'on avait fait (en octobre avec des succès contre Lyon, Lille et Rennes). Je préfère quand les mecs se rebellent. On doit tous assumer. C'est leur décision de ne pas venir face à vous ce midi. Moi aussi je préférerais être chez moi ce midi », a t-il lâché. Une atmosphère peu propice à un réveil dimanche. Nice viendra à Bollaert en victime expiatoire et un possible succès dans le Pas-de-Calais serait un miracle pour le Gym. 

Ligue 1

14 décembre 2025 à 17:15
Lens
17:15
Nice
Derniers commentaires

OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

bien dit

OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

On sera attentifs ? on ne veut plus le voir ni l'entendre , qu'il règle ses comptes avec ses amis créanciers. basta

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Et si une autre équipe française avait gagné la LDC ,ton commentaire bas de gamme ,aurait été le même ? Je ne le pense pas . Car ta haine contre le Qatar et PSG équipe de la CAPITALE FRANÇAISE qui gagne te donnent des boutons de mauvaise foi

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

Safonov a pris le bouillon j'attends les anti Chevalier maintenant

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

2 buts large évitable on les regardent jouer, ca va que c'est Metz en face mais mauvaise gestion. Par contre mentions spéciales à Mbaye et Ndjantou c'est prore ils ont assuré dans l'ensemble. Et D.D qu'est-ce qu'il nous a manqué ! Il va nous faire un bien fou !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

