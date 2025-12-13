OGC Nice : Haise isolé par ses joueurs, ça ne passe pas

En crise après 8 défaites de rang, Nice effectuera un déplacement périlleux dimanche. Les Aiglons seront à Lens, le leader de Ligue 1 avant ce week-end. L'ambiance est lourde et les joueurs niçois préfèrent garder le silence pour le moment.

Nice vient de réaliser un enchaînement digne des pires cancres du football ou des plus prestigieux livres des records au choix. Le Gym a perdu ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues dont 5 en Ligue 1. Les Aiglons ont glissé en seconde partie de classement. Un nouveau revers ce week-end est déjà prévisible puisque Nice se rend à Lens dimanche après-midi. Leaders de Ligue 1 avant cette 16e journée, les Sang et Or de Pierre Sage sont inarrêtables en ce moment.

Les joueurs niçois boudent la presse

Une forme et un enthousiasme lensois qui font envie aux Niçois. Dans la cité azuréenne, le plat à la mode n'est plus la salade niçoise mais la soupe à la grimace. Depuis la violente altercation avec les supporters il y a deux semaines, les joueurs du Gym n'ont plus le sourire. Nouvelle preuve ce samedi. Aucun joueur ne s'est présenté en conférence de presse. Seul face aux journalistes, Franck Haise n'a pas apprécié cette situation étonnante. Dans un moment aussi difficile sportivement, les joueurs devraient montrer plus de caractère selon lui.

« On n'attend pas qu'on prenne de point à Lens. J'espère qu'on est capable de refaire ce qu'on avait fait (en octobre avec des succès contre Lyon, Lille et Rennes). Je préfère quand les mecs se rebellent. On doit tous assumer. C'est leur décision de ne pas venir face à vous ce midi. Moi aussi je préférerais être chez moi ce midi », a t-il lâché. Une atmosphère peu propice à un réveil dimanche. Nice viendra à Bollaert en victime expiatoire et un possible succès dans le Pas-de-Calais serait un miracle pour le Gym.