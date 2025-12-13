OGC Nice : Haise isolé par ses joueurs, ça ne passe pas

bien dit
On sera attentifs ? on ne veut plus le voir ni l'entendre , qu'il règle ses comptes avec ses amis créanciers. basta
Et si une autre équipe française avait gagné la LDC ,ton commentaire bas de gamme ,aurait été le même ? Je ne le pense pas . Car ta haine contre le Qatar et PSG équipe de la CAPITALE FRANÇAISE qui gagne te donnent des boutons de mauvaise foi
Safonov a pris le bouillon j'attends les anti Chevalier maintenant
2 buts large évitable on les regardent jouer, ca va que c'est Metz en face mais mauvaise gestion. Par contre mentions spéciales à Mbaye et Ndjantou c'est prore ils ont assuré dans l'ensemble. Et D.D qu'est-ce qu'il nous a manqué ! Il va nous faire un bien fou !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
🔴⚫ "On doit tous assumer" 🎙️ Franck Haise tacle la décision de ses joueurs ne pas venir face à la presse ce midi ➡️ l.ici.fr/rzz