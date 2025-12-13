L1 : Toulouse martyrise le Paris FC

16e journée de Ligue 1 :

Stade Jean-Bouin

Buts : Hidalgo (29e), Gboho (37e, 69e) pour Toulouse

Toulouse a surclassé le Paris FC 0-3 à Jean-Bouin ce samedi soir. Une victoire totalement méritée pour le TFC et très inquiétante pour une équipe parisienne à la dérive.

Vainqueur de Strasbourg la semaine dernière, Toulouse avait le vent dans le dos avant le début du match. Cela se confirmait dès l'entame malgré une frayeur rapide. Kebbal tentait de surprendre Restes d'une frappe vicieuse après quelques secondes. Le TFC prenait ensuite le contrôle du jeu et les buts s'enchaînaient. Si Trapp stoppait un penalty de Sidibé (18e), il ne pouvait rien devant Hidalgo qui l'ajustait à bout portant dans une défense passive. Gboho venait ensuite marquer d'une belle frappe enroulée.

Après le repos, Paris poussait sans mettre réellement en danger le portier toulousain. Gboho était plus clinique. Lancé en profondeur, il glissait le ballon entre les jambes de Kevin Trapp. De quoi alourdir le score, lequel était finalement conforme au match. Avec ce beau succès 3-0, Toulouse remonte au 7e rang (23 points). Le Paris FC est 14e après un cinquième match de suite sans victoire et inquiète grandement ses supporters.