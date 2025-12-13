ICONSPORT_279860_0150

L1 : Toulouse martyrise le Paris FC

Ligue 113 déc. , 23:00
parMehdi Lunay
0
16e journée de Ligue 1 :
Stade Jean-Bouin
Paris FC-Toulouse 0-3
Buts : Hidalgo (29e), Gboho (37e, 69e) pour Toulouse
Toulouse a surclassé le Paris FC 0-3 à Jean-Bouin ce samedi soir. Une victoire totalement méritée pour le TFC et très inquiétante pour une équipe parisienne à la dérive.
Vainqueur de Strasbourg la semaine dernière, Toulouse avait le vent dans le dos avant le début du match. Cela se confirmait dès l'entame malgré une frayeur rapide. Kebbal tentait de surprendre Restes d'une frappe vicieuse après quelques secondes. Le TFC prenait ensuite le contrôle du jeu et les buts s'enchaînaient. Si Trapp stoppait un penalty de Sidibé (18e), il ne pouvait rien devant Hidalgo qui l'ajustait à bout portant dans une défense passive. Gboho venait ensuite marquer d'une belle frappe enroulée.
Après le repos, Paris poussait sans mettre réellement en danger le portier toulousain. Gboho était plus clinique. Lancé en profondeur, il glissait le ballon entre les jambes de Kevin Trapp. De quoi alourdir le score, lequel était finalement conforme au match. Avec ce beau succès 3-0, Toulouse remonte au 7e rang (23 points). Le Paris FC est 14e après un cinquième match de suite sans victoire et inquiète grandement ses supporters.

Ligue 1

13 décembre 2025 à 21:05
Paris
0
3
Match terminé
Toulouse
Hidalgo Massa29'Gboho37'Gboho69'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
89
Otavio Ataide
ParisParis
Carton jaune
88
M. Lopez
ParisParis
Remplacement
84
ENTRE
J. Vignolo
ToulouseToulouse
SORT
Y. Gboho
ToulouseToulouse
Remplacement
84
ENTRE
N. Edjouma
ToulouseToulouse
SORT
D. Sidibé
ToulouseToulouse
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278477_0248
Paris FC

Paris FC : Kebbal tient des propos terribles

ICONSPORT_279865_0037
Premier League

Ang : Arsenal sauvé par deux CSC

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Fil Info

13 déc. , 23:33
Paris FC : Kebbal tient des propos terribles
13 déc. , 23:01
Ang : Arsenal sauvé par deux CSC
13 déc. , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée
13 déc. , 23:00
OGC Nice : Haise isolé par ses joueurs, ça ne passe pas
13 déc. , 22:40
PSG : Luis Enrique se fâche
13 déc. , 22:21
Mondial 2026 : L'Argentine virée, la France rigole doucement
13 déc. , 22:00
OL : Fonseca avoue un gros problème avec Tolisso
13 déc. , 21:59
L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Derniers commentaires

OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

bien dit

OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

On sera attentifs ? on ne veut plus le voir ni l'entendre , qu'il règle ses comptes avec ses amis créanciers. basta

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Et si une autre équipe française avait gagné la LDC ,ton commentaire bas de gamme ,aurait été le même ? Je ne le pense pas . Car ta haine contre le Qatar et PSG équipe de la CAPITALE FRANÇAISE qui gagne te donnent des boutons de mauvaise foi

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

Safonov a pris le bouillon j'attends les anti Chevalier maintenant

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

2 buts large évitable on les regardent jouer, ca va que c'est Metz en face mais mauvaise gestion. Par contre mentions spéciales à Mbaye et Ndjantou c'est prore ils ont assuré dans l'ensemble. Et D.D qu'est-ce qu'il nous a manqué ! Il va nous faire un bien fou !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading