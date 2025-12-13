Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

A la fin du match contre Metz, les joueurs du PSG apprendront qu'ils affronteront l'équipe brésilienne de Flamengo, mercredi prochain en finale de la Coupe Intercontinentale.

Ce samedi avait lieu au Qatar la rencontre entre Flamengo et le Pyramids FC, dont le vainqueur sera opposé mercredi prochain au PSG dans le cadre de la finale de la Coupe Intercontinentale. Une épreuve pour laquelle le Paris Saint-Germain est directement qualifié pour la finale, suite à sa victoire en Ligue des champions. Sans surprise, le PSG affrontera les Brésiliens de Flamengo qui se sont aisément imposés 2 à 0 face à la formation égyptienne.